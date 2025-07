LFP TV ‍: 2 millions d’abonnés, merci BeIN Sports

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Le plan d'action de la LFP pour sa nouvelle plateforme permettant de suivre la Ligue 1 est désormais connu. Et il y aura une étape décisive quand BeIN Sports rendra son match du samedi après-midi.

Le plan d’action de la Ligue pour le lancement de la chaine qui diffusera 8 des 9 rencontres de Ligue 1 la saison prochaine est désormais connu. Les débuts seront difficiles, et Nicolas De Tavernost, dirigeant de LFP Média, a prévenu les clubs qu’il ne fallait pas tabler sur des recettes de premier choix. Cela même si DAZN, en payant sa pénalité pour abandonner le contrat des droits TV, va permettre de verser 85 ME et de couvrir les frais de fonctionnement et production de la nouvelle chaine. Ensuite, il faudra faire entrer de l’argent dans les caisses par le biais des abonnements, même si CVC prendra forcément toujours sa part au passage.

BeIN Sports va céder sa place

LA LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL LANCE SA NOUVELLE PLATEFORME DÉDIÉE À LA LIGUE 1 MCDONALD’S !



Réunis successivement ce mardi 1er juillet, le collège des présidents de clubs de Ligue 1, le Comité de Supervision de LFP Media et le Conseil d’Administration de la Ligue de… pic.twitter.com/epZHoQIBwq — Ligue de Football Professionnel (@LFPfr) July 1, 2025

Concernant les fameux abonnements des suiveurs de la Ligue 1, qui ont tant manqué à DAZN. La plateforme britannique n’a jamais fait décoller ce nombre, stagnant pendant longtemps à 500.000 fidèles avant de dépasser péniblement ce chiffre en fin de saison à coût de promotions spectaculaires. Pour la chaine de la LFP, la Ligue table sur une présence de 1,1 à 1,2 million d’abonnés dès la première saison, soit le double de ce qu’avait réussi à réunir DAZN. Ambitieux quand connait la part du piratage de nos jours, même si la Ligue a prévu de mettre un tarif attractif, qui ne dépassera pas les 15 euros par mois.

Mais le bond en avant espéré par cette chaine sera pendant la deuxième année, quand BeIN Sports devra rendre son match en exclusivité du samedi après-midi. Dès lors, la chaine deviendra 100 % Ligue 1 et diffusera tous les matchs de chaque journée, ce qui explique pourquoi la Ligue table sur un passage à 1,5 million d’abonnés puis 2 millions en 2027-2028, afin de générer 400 ME de recettes. Il faudra toutefois enlever à ces recettes les 80 millions d’euros que verse BeIN Sports pour ce fameux match du samedi après-midi actuellement. Autant dire qu’il sera impossible de retrouver les chiffres d’affaire du passé, mais la Ligue espère désormais avoir une certaine stabilité avec sa propre chaîne, la fin d’appel d’offres interminables et pesant, et des données chiffres fiables pour les clubs de Ligue 1 afin de les aider dans leur comptabilité.