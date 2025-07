La LFP fait une première boulette avec sa nouvelle chaîne

Dans : Ligue 1.

Par Eric Bethsy

Après la rupture de son contrat avec DAZN, la Ligue de Football Professionnel a choisi de créer sa propre chaîne pour diffuser la Ligue 1. Le patron de LFP Media Nicolas de Tavernost s’est appuyé sur l’exemple des Pays-Bas, à tort.

La Ligue de Football Professionnel ne part pas vers l’inconnu. Séparée de son ancien diffuseur DAZN, l’instance va créer sa propre plateforme pour diffuser la Ligue 1 (huit matchs par journée sur neuf). Une stratégie déjà utilisée avec réussite aux Pays-Bas si l’on en croit Nicolas de Tavernost. « Ce n'est pas un saut dans le vide, rassurait le patron de LFP Media mardi dans L’Equipe. Cette solution a été adoptée avec efficacité aux Pays-Bas et a considérablement valorisé les droits du championnat néerlandais. »

L’ancien propriétaire des Girondins de Bordeaux s’est peut-être mal renseigné. En tout cas, ses informations sont contredites par celles de Pierre Maes. « Cet exemple surprend un petit peu, a réagi le spécialiste contacté par RMC. Les Néerlandais ont fait ça très tôt dans les années 2000 et on ne peut pas dire que ça ait été un succès. La preuve : aucune ligue n’a suivi l’exemple. Je pense qu’il y a un peu d’encouragement mais l’exemple néerlandais n’est certainement pas celui qui fait référence. Ils ont reconnu que c’était un échec et sont revenus à une vente de droit traditionnel (à partir de 2008). Ça a évolué assez rapidement vu l’insuccès du projet. »

L'exemple à ne pas suivre

« Ils ont augmenté assez fort dernièrement, ce qui est assez surprenant, mais pour des raisons qui n’ont rien à voir ! Aujourd’hui, ils ne sont donc plus dans ce schéma de la chaîne propre, ils sont passés à autre chose. Le titulaire des droits aux Pays-Bas, c’est ESPN. Les droits sont très corrects grâce à un petit miracle, Ils ont bénéficié d’une concurrence entre les fournisseurs d’accès à Internet (FAI) et ESPN pour mettre ESPN dehors. Ils ont surenchéri l’un contre l’autre et amené les droits à des niveaux jamais vu (150 millions d’euros par saison jusqu’en 2030) », a expliqué le consultant international en droits TV, sceptique sur le projet de la Ligue.