Léo Dubois prend sa retraite à 31 ans

Ancien défenseur de Nantes et Lyon mais aussi de l’équipe de France, Léo Dubois ne s’en sortait plus de ses blessures au genou. Le joueur passé ensuite par Galatasaray puis Eyupspor la saison passée, a décidé de mettre un terme à sa carrière à 31 ans. Une fin d’aventure pour l’arrière droit qui a connu 13 sélections en équipe de France, dont une victoire en Ligue des Nations en 2021 et deux titres de champion de Turquie avec Galatasaray.