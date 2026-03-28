Lens-PSG reporté, Pierre Ménès fait taire les pleureuses

Depuis quelques jours, le report du match entre Lens et le Paris Saint-Germain suscite énormément de critiques. La décision de la Ligue de Football Professionnel est pourtant la bonne, estime Pierre Ménès, surpris par les réactions négatives.

On n’a sûrement pas fini d’entendre parler de cette décision. A la demande des Parisiens, la Ligue de Football Professionnel a accepté de reporter le match de championnat entre le Racing Club de Lens et le Paris Saint-Germain . L’instance a privilégié le repos du champion d’Europe avant son quart de finale retour de la Ligue des Champions à Liverpool, au détriment du calendrier des Sang et Or en fin de saison. De quoi s’attirer les foudres de nombreux supporters et observateurs alors que Pierre Ménès, lui, valide totalement l’initiative.

Je ne comprends pas ce truc qui fait que maintenant on est là à gueuler sur le fait que les clubs puissent être avantagés par un report, s’est étonné le journaliste sur sa chaîne YouTube. Après tout, l'indice UEFA est quand même quelque chose d'extrêmement important. En France, on a grâce à nos résultats, et je suis désolé de le dire, "grâce à nos résultats", ça veut dire surtout grâce aux résultats du PSG puisque c'est le PSG qui ramène l'écrasante majorité des points UEFA. On a quand même un club de plus en Ligue des Champions. » , s’est étonné le journaliste sur sa chaîne YouTube.

« Ça rapporte de l'argent aux clubs qui la jouent, a argumenté l’ancien spécialiste de Canal+. Prenons l'exemple de Lens qui n'est pas un club riche et qui est un club indépendant. S'il joue la Ligue des Champions la saison prochaine, en terme de budget, ça va leur faire une bouffée d'oxygène énorme. Brest, aujourd'hui, s'ils sont stabilisés financièrement, c'est parce qu'ils ont joué la Ligue des Champions la saison dernière. »

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« Donc à un moment donné, il faut arrêter de toujours vouloir se mettre des boulets aux pieds et de copier ce qu'ont les autres. C'est compliqué pour les Anglais de reporter des matchs puisqu'ils ont une Premier League à 20 clubs, une Coupe de la Ligue par matchs aller-retour, plus une Cup. Donc effectivement, c'est impossible. Mais en France, si on a la possibilité de le faire et que les clubs le demandent, je ne vois vraiment pas pourquoi on s'en priverait », a lâché Pierre Ménès sans tenir compte des intérêts de Lens.