ICONSPORT_274910_0144

Lens-OM : Thauvin au bord des larmes sur Ligue1+

Ligue 125 oct. , 23:12
parCorentin Facy
0
Florian Thauvin a affronté l’OM pour la première fois depuis son départ du club phocéen ce samedi avec Lens. Un moment spécial pour l’international français.
Très attaché à l’Olympique de Marseille, club dans lequel il a joué et brillé pendant de longues années jusqu’à son départ en 2021, Florian Thauvin croisait la route du club phocéen pour la première fois ce samedi avec Lens. Très actif dans son couloir droite, l’ancien Bastiais a encore réalisé un très bon match même s’il n’a pas marqué cette fois, laissant notamment le penalty du 1-1 à son coéquipier offensif Odsonne Edouard. Affronter l’OM était un moment forcément très spécial pour un joueur ayant une telle carrière à Marseille. Florian Thauvin ne l’a pas caché au micro de Ligue1+ après la rencontre, visiblement très ému.
« Ca m’a fait bizarre. Tout le monde connaît mon attachement (à l’OM). J’étais ému au début du match. J’ai passé beaucoup d’années là-bas. Voilà… Emu ? (Il ne répond pas) » a glissé Florian Thauvin au micro du diffuseur du championnat de France après le succès lensois contre l’Olympique de Marseille ce samedi soir. Une émotion palpable dans la voix et dans le regard d’un Florian Thauvin proche des larmes, qui a rapidement fui les caméras et les micros par la suite. Reste que du côté des supporters marseillais, personne n’a vraiment le coeur à partager l’émotion du nouveau n°10 lensois ce samedi après la défaite 2-1 de l’équipe de Roberto De Zerbi à Bollaert. 
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_274496_0047
Kylian Mbappé

Donnarumma trahit Mbappé pour son rival historique

ICONSPORT_274914_0036
Premier League

PL : Liverpool s'enfonce dans la crise

ICONSPORT_274910_0207
Ligue 1

L1 : L'OM perd la tête à Lens

Fil Info

23:30
Donnarumma trahit Mbappé pour son rival historique
23:13
PL : Liverpool s'enfonce dans la crise
23:01
L1 : L'OM perd la tête à Lens
23:01
L1 : Programme TV et résultats de la 9e journée
23:00
Lille : En interne aussi, Létang se fait secouer
22:30
Un nouveau coach de Ligue 1 va prendre la porte
22:10
« Il faut marquer, marquer… » Griezmann est dégoûté du foot
21:58
L2 : Programme TV et résultats de la 11e journée

Derniers commentaires

L1 : L'OM perd la tête à Lens

Sacré greg il y croyait fort....tkt c est pas fini tu peux encore... ou pas. ..au bout de 15 ans ...il serait temps remarque.

L1 : L'OM perd la tête à Lens

Le petit club a juste 13 championnats 16 cup 1 champion league et peut-être bientôt la coupe intercontinentale........certain c est 9 titres 10 cup 1 c1 pas de coupe intercontinentale..........Bon cette annee un titre majeur ???.... il y a une semaine le titre etait dans la poche....Bon on va pas toujours jouer avec l équipe bis et encore ce soir c est pas l équipe type.... dsl

L1 : L'OM perd la tête à Lens

Quand je dis que les Parisiens sont + heureux de nos defaites que de leur victoire Qui peux oser dire le contraire Apres ils sont vexé quand on dit un petit club ùais on a le public qu ont merite 🤣

L1 : L'OM perd la tête à Lens

Qui a dit ca ?

L1 : L'OM perd la tête à Lens

La liste de tes comptes en bois te derange autant que ca ma petite Kenny ? RIRES

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
20962119811
2
Lens
1996121486
3
O. Marseille
18960322913
4
Monaco
17952218135
5
Strasbourg
16851217107
6
O. Lyonnais
1585031183
7
LOSC Lille
14842216106
8
Toulouse
13941415132
9
Nice
1183231214-2
10
Rennes
1182511112-1
11
Paris
1093151417-3
12
Brest
992341417-3
13
Nantes
99234710-3
14
Lorient
882241219-7
15
Auxerre
78215712-5
16
Le Havre
681341016-6
17
Angers SCO
68134412-8
18
Metz
28026520-15

Loading