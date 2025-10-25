Lens-OM : Thauvin au bord des larmes sur Ligue1+

Florian Thauvin a affronté l’OM pour la première fois depuis son départ du club phocéen ce samedi avec Lens. Un moment spécial pour l’international français.

Très attaché à l’Olympique de Marseille, club dans lequel il a joué et brillé pendant de longues années jusqu’à son départ en 2021, Florian Thauvin croisait la route du club phocéen pour la première fois ce samedi avec Lens. Très actif dans son couloir droite, l’ancien Bastiais a encore réalisé un très bon match même s’il n’a pas marqué cette fois, laissant notamment le penalty du 1-1 à son coéquipier offensif Odsonne Edouard. Affronter l’OM était un moment forcément très spécial pour un joueur ayant une telle carrière à Marseille. Florian Thauvin ne l’a pas caché au micro de Ligue1+ après la rencontre, visiblement très ému.

« Ca m’a fait bizarre. Tout le monde connaît mon attachement (à l’OM). J’étais ému au début du match. J’ai passé beaucoup d’années là-bas. Voilà… Emu ? (Il ne répond pas) » a glissé Florian Thauvin au micro du diffuseur du championnat de France après le succès lensois contre l’Olympique de Marseille ce samedi soir. Une émotion palpable dans la voix et dans le regard d’un Florian Thauvin proche des larmes, qui a rapidement fui les caméras et les micros par la suite. Reste que du côté des supporters marseillais, personne n’a vraiment le coeur à partager l’émotion du nouveau n°10 lensois ce samedi après la défaite 2-1 de l’équipe de Roberto De Zerbi à Bollaert.