ICONSPORT_274910_0077

Lens-OM : Thauvin refuse un penalty, c'est le fou rire

OM25 oct. , 21:50
parMehdi Lunay
0
Ce samedi soir, Florian Thauvin retrouve l'Olympique de Marseille sous le maillot du RC Lens.
Le champion du monde 2018 n'a pas oublié les 6 années passées à l'OM. De quoi le pousser à refuser de tirer un penalty lors du match. Thauvin a laissé le ballon à son coéquipier Odsonne Edouard qui l'a converti d'une belle panenka. Un geste classe de l'ancien phocéen ? Les supporters marseillais en doutent fortement. Sur X, ils étaient nombreux à moquer le manque de courage de l'international français.
« Thauvin a pas osé nous mettre le peno mdrr », « C’est absolument pas un cadeau de la part de Thauvin, il avait juste pas les cou*lles de tirer mdrrr », « Thauvin c’est tellement un acteur », « Thauvin qui a peur de tirer le peno Azy », pouvait-on lire sur le réseau social d'Elon Musk. Des réactions sévères pour un joueur qui a toujours montré son amour du club phocéen.
F. Thauvin

F. Thauvin

FranceFrance Âge 32 Attaquant

Ligue 1

Matchs9
Buts2
Passes décisives0
Jaune3
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_274910_0207
Ligue 1

L1 : L'OM perd la tête à Lens

Ligue 1 logo
Ligue 1

L1 : Programme TV et résultats de la 9e journée

letang l agace genesio pret a quitter lille iconsport 260414 0076 392906
LOSC

Lille : En interne aussi, Létang se fait secouer

l2 le mignan remplace boloni au fc metz iconsport 183425 0090 378020
Ligue 1

Un nouveau coach de Ligue 1 va prendre la porte

Fil Info

23:01
L1 : L'OM perd la tête à Lens
23:01
L1 : Programme TV et résultats de la 9e journée
23:00
Lille : En interne aussi, Létang se fait secouer
22:30
Un nouveau coach de Ligue 1 va prendre la porte
22:10
« Il faut marquer, marquer… » Griezmann est dégoûté du foot
21:58
L2 : Programme TV et résultats de la 11e journée
21:57
L2 : L'ASSE coule à Annecy, c'est la crise !
21:30
OL : Textor était prêt à laisser le club couler

Derniers commentaires

L1 : L'OM perd la tête à Lens

ils avaient deja perdu la tête en se voyant champions à la 8 eme journée.

Lens - OM : les compos (21h05 sur Ligue1+)

les champions d une semaine perdent leur première place

Lens - OM : les compos (21h05 sur Ligue1+)

rulli il est bon

Lens - OM : les compos (21h05 sur Ligue1+)

Homme du match ? Pavard , easy ^^

Lens - OM : les compos (21h05 sur Ligue1+)

Pffffff Nadir qui garde le ballon au lieu de le donner, paixao qui tente ché pas quoi alors que Gomes est mieux placé... C'est dead .

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
20962119811
2
Lens
1996121486
3
O. Marseille
18960322913
4
Monaco
17952218135
5
Strasbourg
16851217107
6
O. Lyonnais
1585031183
7
LOSC Lille
14842216106
8
Toulouse
13941415132
9
Nice
1183231214-2
10
Rennes
1182511112-1
11
Paris
1093151417-3
12
Brest
992341417-3
13
Nantes
99234710-3
14
Lorient
882241219-7
15
Auxerre
78215712-5
16
Le Havre
681341016-6
17
Angers SCO
68134412-8
18
Metz
28026520-15

Loading