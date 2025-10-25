Lens-OM : Thauvin refuse un penalty, c'est le fou rire

Ce samedi soir, Florian Thauvin retrouve l'Olympique de Marseille sous le maillot du RC Lens.

Le champion du monde 2018 n'a pas oublié les 6 années passées à l' OM . De quoi le pousser à refuser de tirer un penalty lors du match. Thauvin a laissé le ballon à son coéquipier Odsonne Edouard qui l'a converti d'une belle panenka. Un geste classe de l'ancien phocéen ? Les supporters marseillais en doutent fortement. Sur X, ils étaient nombreux à moquer le manque de courage de l'international français.

« Thauvin a pas osé nous mettre le peno mdrr », « C’est absolument pas un cadeau de la part de Thauvin, il avait juste pas les cou*lles de tirer mdrrr », « Thauvin c’est tellement un acteur », « Thauvin qui a peur de tirer le peno Azy », pouvait-on lire sur le réseau social d'Elon Musk. Des réactions sévères pour un joueur qui a toujours montré son amour du club phocéen.