Le réveil pour l’ASSE, Metz poursuit sa Rouxmontada

Dans : Ligue 1, Metz, ASSE.

Saint-Etienne a pris les trois points face à Caen dans un match important mais loin d’être maitrisé (2-1). Le FC Metz a dominé Nice 2-1 grâce à un doublé de Nolan Roux et peut toujours croire au maintien.

Le samedi soir, c’est réservé pour la lutte pour le maintien et de nombreux chocs avaient lieu à ce niveau. Seul Nantes jouait le devant de la scène, et a parfaitement accompli sa mission en s’imposant à Guingamp 0-3 après une solide prestation, sous les yeux d’un Waldemar Kita en tribune de presse, le président des Canaris n’étant visiblement pas le bienvenu en tribune… présidentielle. Mais au final, les Canaris doublent Nice. Car dans le même temps, les Aiglons ont craqué à Metz, avec un carton rouge pour Lees-Melou et un doublé d’un Nolan Roux actuellement en pleine forme (1-2). Le club lorrain est toujours dernier, mais revient à quatre longueurs de Lille, qui jouera dimanche contre Strasbourg. Tout reste possible.

Sauf que dans le même temps, plusieurs clubs en danger se sont imposés et notamment Toulouse, qui a pris le meilleur sur Troyes (1-0). Le TFC reste néanmoins barragiste, car Saint-Etienne a soufflé un bon coup en s’imposant 2-1 face à Caen après avoir été mené. Angers aussi a pris trois points précieux, avec un succès devant Amiens (1-0) qui a le don de resserrer tout le monde puisque six points seulement séparent Strasbourg, 11e, de Lille, 19e. Et les deux clubs s’affronteront ce dimanche à 15h00.