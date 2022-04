Le PSG pense au scénario catastrophe avant l’OM

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Depuis la débandade face au Real Madrid, les supporters du PSG savent que la fin de saison va être bien triste. Mais à quel point ?

La victoire face à Bordeaux a surtout été marquée par les sifflets contre Neymar et Messi, tandis que la défaite à Monaco a replongé le PSG dans la réalité brutale. Le titre est quasiment acquis, mais encore ne faut-il pas totalement s’écrouler. Si les Parisiens mettent aussi peu d’entrain qu’à Louis-II, le danger pourrait bien être présent avec l’OM et Rennes qui sont plutôt dans une spirale positive. Résultat, il est l’heure d’inverser la tendance, sinon cela pourrait donner un peu trop de piment au Classique contre Marseille à la mi-avril. C’est ce que redoute le site Paris United, pour qui il ne faudrait pas trop redonner espoir à l’OM avant le choc.

L'OM a 6 points du PSG avant le Classique ?

« Dans le pire des scénarios, les marseillais reprendraient six points aux parisiens avant de venir au Parc. On a du mal à y croire mais quand on voit l’investissement de certains joueurs, ajouté à des retours de sélection pour Verratti et Donnarumma et leur non-qualification à la coupe du monde, il y a de quoi douter », craint le site spécialisé sur le PSG, qui veut au moins une réaction d’orgueil face au vieil ennemi, surtout après le triste 0-0 du match aller. « Après le 0-0 de l’aller et une prestation indigne, les partenaires de Neymar auront donc l’occasion de sauver les meubles. En battant l’OM, ils feraient au moins plaisir à leurs supporters, eux qui n’ont que très peu eu l’occasion de vibrer cette saison. De plus, ils pourraient éjecter l’OM des trois premières places qualificatives pour la Ligue des champions. Dans une saison aussi déprimante, ce serait toujours ça de pris pour les suiveurs du club de la capitale », a livré Paris United, qui demande un peu d’orgeuil. Surtout que, plus que le titre, l’OM cherche principalement à valider sa place sur le podium, avec si besoin des points à prendre au Parc des Princes.