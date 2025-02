Le PSG a sauvé sa place en Ligue 1, interdit de rigoler

Dans : Ligue 1.

Par Quentin Mallet

Invaincu depuis le début de la saison, le Paris Saint-Germain sait d’ores et déjà qu’il ne pourra pas descendre en Ligue 2 au terme des 11 journées de championnat restantes. Pour d’autres, tous les scénarios sont envisageables.

La Ligue 1 suit tranquillement son cours et, comme d’habitude, le Paris Saint-Germain n’est pas inquiété pour son sacre final. Cette fois-ci, les concurrents sont encore plus loin que d’habitude. L’impressionnante série de 23 matchs sans défaite en 23 journées de championnat permet aux hommes de Luis Enrique de naviguer tranquillement en tête avec 13 points d’avance sur l’Olympique de Marseille, son dauphin. À 11 journées de la fin, 33 points maximum peuvent être encore glanés. Ainsi, le PSG sait d’avance qu’il ne descendra pas en Ligue 2 quoi qu’il arrive. Mieux, Paris ne pourra pas finir mathématiquement au-delà de la 13ᵉ place. Pour d’autres clubs, tout est encore possible. Ou presque.

Le PSG maintenu en Ligue 1, d’autres tremblent encore

Pour tous les clubs situés entre le Stade Rennais (13ᵉ, 26 points) et l’Olympique de Marseille (2ᵉ, 46 points), tous les scénarios sont possibles. En effet, toutes ces écuries peuvent à la fois être mathématiquement sacrées championnes... et reléguées en Ligue 2. Pour les cinq clubs du bas de tableau, de Nantes (14ᵉ, 24 points) à la lanterne rouge Montpellier (18ᵉ, 15 points), le titre n’est plus du tout envisageable. De toute façon, ces clubs n’avaient pas spécialement pour ambition de venir titiller le Paris Saint-Germain sur une saison complète.

Calculs à part, les chances de voir le Paris Saint-Germain être sacré en fin de saison sont de l’ordre de 99.5 % (Opta). La concurrence est loin derrière et le club parisien est inarrêtable en championnat. La dernière défaite des Rouge et Bleu remonte d’ailleurs au 12 mai 2024, face à Toulouse.