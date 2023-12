Le prochain coach de Ligue 1 à se faire virer, il est à Toulouse ‍?

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

La valse des entraineurs a commencé très tôt cette saison et avec une élite encore plus resserrée, cela ne devrait pas s’arrêter.

Le prochain coach sur la sellette se trouve à Toulouse, où Carles Martinez Novell sent la pression de ses dirigeants. Il faut dire que le TFC, bien placé en Ligue Europa, ne parvient pas à répondre présent en Ligue 1, avec seulement deux victoires en 14 matchs de Championnat. Pour le moment, aucune sanction ne devrait être prise, mais le calendrier à venir n’incite pas à l’optimisme, avec des matchs contre Rennes, Lyon et Monaco dans les prochaines semaines.

La Coupe d’Europe, et une qualification pour la suite de la compétition la semaine prochaine, pourrait sauver provisoirement l’entraineur espagnol, qui se base énormément sur la data pour prendre ses décisions, dans une politique assumée totalement au club. Un an après son arrivée comme adjoint, et six mois après avoir été mis en numéro 1, Novell sait pourtant que ses jours sont comptés s’il n’y a pas de bons résultats d’ici la fin du mois de décembre.