Le football français mis KO, Aulas n’en revient pas

Le football français tremble de manière imprévue ces derniers jours. L'annonce d'un possible départ de Kylian Mbappé jette une ombre sur l'avenir de la Ligue 1, tant le champion du monde tricolore porte le championnat.

En pleine refonte, la Ligue 1 ne s'attendaient pas à être secouée de cette façon pendant le mercato estival. Le PSG pourrait procéder à un véritable coup de balai dans son effectif, avec la sortie de plusieurs stars qui permettaient aussi au championnat de France de briller à l’étranger et d’attirer les annonceurs dans l’hexagone. Lionel Messi, que l’on peut sans problème classer parmi les meilleurs joueur de l’histoire de ce sport, a tiré sa révérence à Paris. Neymar est poussé dehors et le dossier Kylian Mbappé s’est soudainement enflammé. Voir le multiple meilleur joueur de Ligue 1 préparer un possible départ dès cet été ne réjouit par les instances, qui pensent aux droits TV qui doivent être renouvelés en septembre, mais aussi à l’image et au prestige de la Ligue 1 qui en prendrait un cout.

Si certains clubs peuvent se dire qu’ils auront peut-être un peu plus de chance de lutter face au Paris SG, voire même pour le titre, sans le meilleur joueur du championnat en face, globalement les clubs de l’élite ne sautent pas de joie. Même Jean-Michel Aulas, qui s’est parfois par le passé plaint de la superpuissance du Qatar avec Paris, grince des dents. Le dirigeant lyonnais a beau ne plus être le président de l’OL, il avoue être pris de court par tout ce remue-ménage alors qu’il semblait garanti que Mbappé serait encore dans la capitale la saison prochaine.

Aulas avoue être surpris

« S’il devait partir, le signal ne serait pas bon. Je suis surpris, la L1 sans des garçons comme Mbappé ce n'est pas pareil, surtout à quelques semaines de l'appel d'offres. Ce sont des soubresauts comme il y en a eu en fin de saison dernière. J'espère que cela va se régulariser et qu'une solution contentant tout le monde sera trouvée. Je n'imagine pas que ça se termine par son départ cet été », a livré dans L’Equipe un Jean-Michel Aulas qui sait que le football français serait littéralement mis KO debout par un tel départ.