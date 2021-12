La L1 à moins de 20 euros, Amazon prévient les Français

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Diffuseur de 80 % des matchs de Ligue 1 et de Ligue 2 jusqu’en 2024, Amazon propose un abonnement à 19 euros par mois.

Ce prix tombe à 13 euros pour les membres Prime. Le tarif est globalement correct puisqu’il se situe en-dessous de celui pratiqué par Mediapro avant l’effondrement de la chaîne Téléfoot. Néanmoins, certains consommateur s’attendaient à ce qu’Amazon casse encore davantage les prix en début de saison. Interrogé à ce sujet, Alex Green, en charge des sports pour Amazon Europe, a expliqué que selon lui, il était impossible pour Prime de proposer un prix plus attractif que celui-ci pour la diffusion du football en France. « C'est un juste prix (12,99 €), même pour ceux qui n'étaient pas déjà membres de Prime, puisque cela reste en dessous de 20 € (18,98 €). La plupart des télévisions payantes sont au-dessus. Quand vous voyez ce qu'il faut payer pour d'autres ligues domestiques, ailleurs en Europe, on a un bon prix et un bon accès pour la L1 » a estimé dans une interview accordée à L'Equipe le dirigeant d’Amazon.

Amazon frustré par les incidents dans les stades

Ce dernier a par ailleurs été interrogé sur le thème central de l’actualité en France ces dernières semaines, les incidents à répétition dans les stades de Ligue 1. Un phénomène qui tend à inquiéter Alex Green, lequel ne bondira toutefois pas sur cette occasion pour réclamer une diminution du prix des droits télévisuels auprès de la Ligue de Football Professionnel. « Pour tous ceux qui aiment le football, ce n'est pas bon. C'est triste et frustrant. Mais il n'y a pas de solution simple. Il y a eu de nouvelles mesures prises ces derniers jours. J'espère qu'elles auront un effet. J'ai connu cela en Angleterre, il y a longtemps... Ce n'est pas une question d'argent. Concernant ce sujet, nous sommes sur la même longueur d'ondes avec la Ligue. Nous voulons un bon produit, attirant » a-t-il expliqué, sous-entendant clairement que ces nombreux incidents ne faisaient pas la bonne pub de la Ligue 1, ce qui n’arrange donc pas Amazon. Par ailleurs, le patron du géant du e-commerce américain a n’a pas levé les doutes au sujet d’une possible candidature de Prime Video pour les droits TV de la Ligue 1 au-delà du contrat actuel, qui court jusqu’en 2024…