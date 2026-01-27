L1 : Will Still renvoie son CV à toute la Ligue 1

De nombreuses équipes de Ligue 1 pourraient changer d’entraîneur dans les prochaines semaines. Will Still souhaite plus que jamais revenir entraîner dans l’Hexagone.

La Ligue 1 est un championnat passionnant cette saison, avec du suspense à tous les étages. Plusieurs entraîneurs pourraient être remerciés dans les jours à venir. S’il y a bien un technicien impatient de reprendre du service, c’est Will Still.

Après des expériences au Stade de Reims et au RC Lens, le Belge est parti en Angleterre, du côté de Southampton. Le natif de Braine-l’Alleud voulait vivre une expérience dans un autre pays tout en se rapprochant de sa femme pour des raisons personnelles. Malheureusement pour lui, son aventure avec les Saints a été de courte durée. Désormais sans club, Will Still cherche un projet et privilégie vivement un retour en Ligue 1, championnat qu’il connaît bien et dans lequel il souhaite relancer sa carrière.

Will Still annonce son retour

Lors d’un passage ce lundi sur l’antenne de RMC, Still a déclaré :

« Mon objectif est de revenir en France. Je ne ferme la porte à rien, je veux juste que ce soit le bon projet, avec les bonnes personnes. On connaît la chanson. Je ne suis pas dans l’urgence, je veux prendre le temps de faire les choses bien. J’ai eu deux mois et demi pour réfléchir et apprendre sur moi-même. Je veux le bon club et rencontrer les bonnes personnes.

En Angleterre ? Southampton sortait d’une saison compliquée. Je savais que le chantier serait conséquent. Dans le monde du football, il faut des résultats tout de suite… »

Que ce soit à Nantes, Metz, Lille, Rennes ou dans un autre projet, Will Still restera attentif aux offres qui lui seront faites à l’avenir. L’ancien entraîneur du Stade de Reims souhaite surtout refaire ses preuves dans le championnat qui l’a révélé.