officiel still quitte lens et fonce a southampton iconsport 259812 0153 393265

L1 : Will Still renvoie son CV à toute la Ligue 1

Ligue 127 janv. , 13:40
parHadrien Rivayrand
1
De nombreuses équipes de Ligue 1 pourraient changer d’entraîneur dans les prochaines semaines. Will Still souhaite plus que jamais revenir entraîner dans l’Hexagone.
La Ligue 1 est un championnat passionnant cette saison, avec du suspense à tous les étages. Plusieurs entraîneurs pourraient être remerciés dans les jours à venir. S’il y a bien un technicien impatient de reprendre du service, c’est Will Still.
Après des expériences au Stade de Reims et au RC Lens, le Belge est parti en Angleterre, du côté de Southampton. Le natif de Braine-l’Alleud voulait vivre une expérience dans un autre pays tout en se rapprochant de sa femme pour des raisons personnelles. Malheureusement pour lui, son aventure avec les Saints a été de courte durée. Désormais sans club, Will Still cherche un projet et privilégie vivement un retour en Ligue 1, championnat qu’il connaît bien et dans lequel il souhaite relancer sa carrière.

Will Still annonce son retour 

Lors d’un passage ce lundi sur l’antenne de RMC, Still a déclaré :
« Mon objectif est de revenir en France. Je ne ferme la porte à rien, je veux juste que ce soit le bon projet, avec les bonnes personnes. On connaît la chanson. Je ne suis pas dans l’urgence, je veux prendre le temps de faire les choses bien. J’ai eu deux mois et demi pour réfléchir et apprendre sur moi-même. Je veux le bon club et rencontrer les bonnes personnes.
En Angleterre ? Southampton sortait d’une saison compliquée. Je savais que le chantier serait conséquent. Dans le monde du football, il faut des résultats tout de suite… »

Lire aussi

L1 : L'équipe type avec Endrick et MortonL1 : L'équipe type avec Endrick et Morton
Que ce soit à Nantes, Metz, Lille, Rennes ou dans un autre projet, Will Still restera attentif aux offres qui lui seront faites à l’avenir. L’ancien entraîneur du Stade de Reims souhaite surtout refaire ses preuves dans le championnat qui l’a révélé.
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_283183_0187
PSG

PSG : Le fiasco Chevalier, Pierre Ménès est cash

ICONSPORT_283307_0050
OL

OL : Cette recrue à 4 ME n'est pas satisfaite

ICONSPORT_282908_0254
Monaco

Monaco : Une hygiène de vie désastreuse, les joueurs accusés !

Fil Info

27 janv. , 13:20
PSG : Le fiasco Chevalier, Pierre Ménès est cash
27 janv. , 13:00
OL : Cette recrue à 4 ME n'est pas satisfaite
27 janv. , 12:40
Monaco : Une hygiène de vie désastreuse, les joueurs accusés !
27 janv. , 12:20
OM : Accord secret pour la signature d’un attaquant ?
27 janv. , 12:00
Le PSG va encore humilier le Barça
27 janv. , 11:40
OL : Il quitte Lyon et met l'Espagne à ses pieds
27 janv. , 11:20
L’Espagne retire au Maroc la finale de la Coupe du monde
27 janv. , 11:13
LdC : L'infirmerie se vide enfin au PSG

Derniers commentaires

L1 : Will Still renvoie son CV à toute la Ligue 1

Sur le moment j'ai cru que c'était Will Smith qui envoyait son CV lol

OL : Cette recrue à 4 ME n'est pas satisfaite

Et puis à 3-0 à ce moment du match, tu peux tomber dans une forme de facilité, dans un gros match, il aurait surement passé à greif sans prise de risque

Meilleur que l’OL en Ligue 1, ça n’existe pas

En tout cas il est pas le fruit d'une union entre professeurs de français...

Meilleur que l’OL en Ligue 1, ça n’existe pas

Exact tout est encore possible

OM : De Zerbi fait encore la victime, Dugarry se lâche

mec le site ne t'appartient pas viens pas defendre un gars qui est sur tout les post ol tu fais du csc et non personne n'insulter fonseca par contre vous ya une defaite de zerbi c une merde ya une victoire c'est le meilleur du monde mdr niveau hypocrisie vous etes au top

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
45191432411526
2
Lens
43191414331617
3
O. Marseille
38191225442024
4
O. Lyonnais
36191135322012
5
LOSC Lille
3219102734295
6
Rennes
311987430273
7
Strasbourg
301993732239
8
Toulouse
291985631238
9
Lorient
25196762530-5
10
Monaco
24197392833-5
11
Angers SCO
23196582025-5
12
Brest
22196492431-7
13
Nice
211963102536-11
14
Paris
20195592432-8
15
Le Havre
20194871624-8
16
Nantes
141935111834-16
17
Auxerre
121933131429-15
18
Metz
121933132145-24

Loading