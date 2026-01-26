L1 : L'équipe type avec Endrick et Morton

OL : Le meilleur club français en Coupe d'Europe, c'est Lyon !

Peut-être. Et ? Est-ce que rapporter le plus de points uefa sur 25ans c'est redorer le blason des clubs français? Vous croyez quoi? Que ce qu'à fait Monaco, Lille et Brest la saison dernière en ldc en a fait moins pour le blason des clubs français que vos points uefa depuis 25 ans? Bah pas moi. Moi je pense que leur parcours à rappeler aux autres nations que la farmer ligue n'est pas si pourrie que ça. Et ça , ça redore bien plus le blason des clubs français. Après vous avez fait un bon parcours l'année passé en ligue europa je ne dis pas. Un 1/4 c'est bien. Mais on se souviendra bien plus de la ldc. Enfin...C'est mon point de vue. C'est pour ça que l'affirmation de dirty c'est n'imp