L1 ‍: Vincent Labrune écoeuré, vivement la mort de la LFP

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Le football français est à un tournant de son histoire puisque la Ligue de Football Professionnel pourrait définitivement fermer boutique au profit d’une nouvelle organisation, pilotée par la Fédération française de football.

Adieu la LFP, bonjour à la Premier League à la française. Le football français pourrait bientôt vivre une véritable révolution, avec la suppression de la Ligue de Football Professionnel telle qu’on la connaît actuellement. La nouvelle organisation, pilotée par la FFF, donnerait plus de pouvoir aux clubs avec une société commerciale directement gérée par les clubs comme c’est le cas en Angleterre. Une réforme, si elle va au bout, qui implique donc le départ à venir de Vincent Labrune.

Mais cela ne pose aucun problème à l’ancien président de l’Olympique de Marseille, bien au contraire. « Vincent Labrune accompagne cette réforme qu'il soutient depuis le début, et qui implique la suppression du poste de président de la Ligue et donc, par définition, qu'il n'aille pas au terme de son mandat » explique un proche de l’actuel président de la LFP à L’Equipe. Le quotidien national confirme que pour Vincent Labrune, il n’y a plus aucune intention de s’accrocher à son poste, ni volonté de le sauver.

Un soulagement pour Vincent Labrune

Au contraire, « un départ rapide aurait des allures de soulagement pour celui qui supporte de moins en moins d’être une cible permanente, après avoir échoué dans la vente des droits télé », rapporte le média. Il est par ailleurs précisé que Vincent Labrune est jugé bien trop proche de Nasser Al-Khelaïfi et qu’il ne supporte plus les critiques incessantes sur sa manière de gouverner le football français. Favorable à cette réforme du football français et à cette réorganisation initiée par Philippe Diallo, Vincent Labrune attend donc le jour de son départ avec impatience. Cela pourrait se concrétiser dès l'automne, pour son plus grand bonheur.