Adieu la LFP et Labrune, la Premier League française arrive ‍!

Par Claude Dautel

A l'initiative de la FFF, une réforme du football professionnel français devrait aboutir rapidement à la fin de la Ligue de Football Professionnel, et au départ de son président. Une nouvelle structure va reprendre la main au moment où les clubs traversent une crise.

« C’est une sorte de Premier League à la française. C'est une Premier League, car c'est bien une société de clubs qui organise un Championnat. Mais elle est ''à la française'', car je souhaite que les spécificités sportives et culturelles de la France soient conservées. Ce n'est pas simplement le copier-coller de la Premier League anglaise. » C'est par ses mots que Philippe Diallo, actuel président de la Fédération Française de Football a résumé la réforme qui se profile pour le foot professionnel tricolore. Tandis que la Ligue de Football Professionnel montre ses limites, malgré la création de LFP Média, la FFF va reprendre la main et c'est ce qui a été présenté ce lundi aux clubs pros.

La FFF gardera un droit de veto

Avouant que cette nouvelle organisation, dont le nom n'est pas connu, s'inspirait de la Premier League, le patron de la LFP a expliqué que cette future structure avait effectivement un parfum anglais tout en conservant des spécificités françaises. Cette société commerciale aurait un rôle élargi, incluant la gestion des compétitions, tandis que la FFF conserverait un droit de regard grâce à un droit de veto sur certains aspects clés comme les formats de championnat ou les règles de montée et de relégation. Des compétences essentielles, comme la régulation financière via la DNCG, seront également gérées par la fédération, même si les clubs seront en charge de recruter un CEO pour cette structure, avec un contrat permettant un changement rapide de patron si ce dernier ne faisait plus l'affaire.

Vincent Labrune vote pour

Vincent Labrune porte plainte contre Daniel Riolo https://t.co/tkdX9taUYh — Foot01.com (@Foot01_com) March 15, 2025

Cette Premier League sauce française pourrait être mise en place l'an prochain, car avant cela, la Fédération Française de Football doit obtenir des changements réglementaires, et cela sera le cas dans le cadre d'un texte de loi qui sera étudié en juin prochain et devrait ensuite être voté à l'automne prochain par le Parlement. Selon L'Equipe, Vincent Labrune, actuel patron de la LFP, serait très favorable à cette solution, ce dernier estimant que la Ligue dans sa forme actuelle n'est plus adaptée, puisque c'est LFP Média qui gère les droits TV et a donc la totalité ou presque du budget. De même, il ne s'accrochera pas à son poste, pourtant assuré jusqu'en 2028 suite à sa réélection en septembre dernier. « Usé par le climat actuel, le patron de la Ligue n'a pas envie de s'accrocher. Il l'a dit à de nombreux interlocuteurs », précise Etienne Moatti.