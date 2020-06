L1 : Verdict mardi, le conseil d'état s'interroge !

Dans : Ligue 1.

Ce jeudi, le Conseil d'Etat auditionnait les recours déposés en Ligue 1 par les clubs d'Amiens, de Toulouse et de l'Olympique Lyonnais.



Après trois heures de discussions intenses entre les différents acteurs de ce dossier, l’audition est désormais terminée. Selon les informations de RMC, le Conseil d'Etat rendra maintenant son verdict lundi ou mardi au plus tard. « Le juge a demandé respectivement à Amiens et à la Ligue des éléments pour défendre l’organisation d’une Ligue 1 à 22 équipes, et des éléments sur l’impossibilité de l’organiser », explique également la radio nationale. Une demande a également été effectuée pour connaitre les dates précises auxquels les championnats européens pourraient se terminer. Un signe que le principe de terminer la saison n'est pas totalement écarté ? Alors que l’instruction se terminera samedi en début d’après-midi, Jean-Michel Aulas, le président de l'OL, devra donc attendre encore quelques jours pour savoir si la saison 2019-2020 de Ligue 1 aura une dernière chance de repartir ou pas.