L1 : Un arbitre génial met Pierre Ménès sur les fesses

Dans : Ligue 1.

Vendredi soir, les observateurs de la Ligue 1 ont eu l’occasion de suivre un match très agréable entre le Stade Rennais et Angers.

A la surprise générale, ce sont les hommes de Stéphane Moulin qui se sont imposés en Bretagne. Au-delà du score et du jeu proposé par les deux équipes, Pierre Ménès a retenu de ce match l’arbitrage absolument impeccable de Jérémie Pignard. Sur le plateau du Canal Football Club, le journaliste de Canal Plus a rendu un bel hommage à l’homme en noir. Un compliment d’autant plus fort que Pierre Ménès est rarement tendre avec les équipes de Ligue 1. Et cela depuis de longues années maintenant…

« J’ai trouvé que le match Rennes-Angers (1-2) était super agréable à regarder, ce n’est pas si souvent en Ligue 1. Et j’ai trouvé que ce match avait été remarquablement bien arbitré par Monsieur Pignard. Il a fait appel trois fois à la VAR pour de supposés mains d’Angers et les décisions ont été prises super vite donc bravo également à Monsieur Turpin. Quand il y a des bons arbitres comme ça, il faut le dire. Monsieur Pignard, je vais le suivre. C’était un match agréable. D’ailleurs, malgré les fautes, les joueurs ne restaient pas à terre et se relevaient. Cela prouve que quand l’arbitre est bon, l’état d’esprit est meilleur » a fait savoir Pierre Ménès, également élogieux envers Clément Turpin, en charge de l’assistance vidéo à l’arbitrage en Bretagne vendredi soir. Jérémie Pignard est prévenu, Pierre Ménès sera désormais très attentif à ses prestations. Et il compte sur lui pour relever le niveau de l’arbitrage français. Sacrée pression...