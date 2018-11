L1 : Turpin colle un bon tacle à Chapron, c'est la fête de l'arbitrage !

Dans : Ligue 1.

Depuis qu'il a été poussé vers la sortie, suite à son geste totalement dingue lors de Nantes-PSG, Tony Chapron s'est transformé en grand donneur de leçon, l'ancien arbitre assénant ses vérités sur les chaînes de Canal+ dont il est devenu consultant, et dans un livre qui lui a valu la Une de L'Equipe. Mais si Tony Chapron veut se refaire une image auprès du grand public, ses anciens collègues semblent avoir tourné la page sans vraiment avoir versé des larmes. Ainsi, le meilleur arbitre français, Clément Turpin, est assez direct lorsqu'on évoque les différentes sorties médiatiques de son ancien collègue.

Dans Le Progrès, le sifflet numéro 1 ne répond pas directement à Tony Chapron, mais il fait clairement comprendre qu'il a choisi les terrains de football et pas les médias pour faire parler de lui. « Si j’ai lu le livre de Tony Chapron ? J’ai lu ce qu’il y avait dans L’Équipe. Je ne suis pas un garçon qui reste sur le terrain de la polémique, de l’agitation, et du buzz, mais sur celui du travail, de l’humilité, et de la performance. Je préfère passer mes soirées dans les clubs amateurs plutôt que de faire le buzz dans les médias », explique un Clément Turpin, qui a lui une excellente image et n'a pas l'intention de se lancer dans une polémique sans réelle utilité.