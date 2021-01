L1 : Téléfoot prolonge le plaisir, la LFP transpire !

Dans : Ligue 1.

Malgré un accord de résiliation signé entre Mediapro et la LFP, la chaîne Téléfoot va continuer de diffuser la Ligue 1 et la Ligue 2 en janvier.

Dans un mail envoyé à ses abonnés, la chaîne a fait savoir que le service Téléfoot était toujours valable au mois de janvier avec au minimum les quatre prochaines journées du championnat au programme. « Le Service TELEFOOT LA CHAINE DU FOOT continuera à diffuser le Championnat de France de football de Ligue 1 et de Ligue 2 jusqu’au 20 janvier 2021 inclus a minima, c’est-à-dire le Trophée des Champions PSG – OM le 13 Janvier, la 20ème journée de Ligue 1 et de Ligue 2 et le match en retard de la 9ème journée OM - RC Lens » ont notamment reçu les abonnés de la chaîne. Une situation qui a sérieusement de quoi inquiéter les clubs professionnels.

Très concrètement, ce prolongement du service Téléfoot signifie que la Ligue de Football Professionnel n’a toujours trouvé aucun accord avec Canal + ou BeInSports au sujet de la réattribution des droits télévisuels. La situation devient intenable pour les clubs, qui ne voient toujours aucune rentrée d’argent à l’horizon dans un contexte ou les stades sont vides et que les déficits se creusent. Par ailleurs, RMC rappelle ce mercredi que la Ligue de Football Professionnel doit s’activer car la date butoir du 31 janvier avait été fixée devant le Tribunal de Nanterre entre la LFP et Mediapro. Au-delà de cette date, Téléfoot ne sera plus dans l’obligation de produire et de diffuser les matchs de Ligue 1 et de Ligue 2. Un ultimatum qui joue évidemment en faveur de Canal +, qui souhaite récupérer l’intégralité des droits télévisuels pour le prix le plus avantageux possible.