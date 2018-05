L1 : Rennes et l'ASSE à la lutte pour Max-Alain Gradel !

Dans : Ligue 1, Mercato, ASSE, Rennes, TFC.

Prêté cette saison à Toulouse, Max-Alain Gradel a prouvé qu’il avait encore le niveau pour briller en Ligue 1.

Avec huit buts et une passe décisive au TFC, l’international ivoirien s’est refait une santé après une saison délicate à Bournemouth. Cet été, il paraît évident que l’attaquant de 30 ans aura des propositions au mercato. Et comme le club anglais ne devrait pas le conserver, l’opportunité est trop belle pour la laisser passer. Ainsi, les dirigeants de l’AS Saint-Etienne s’intéressent de près à son profil afin de succéder à Paul-Georges Ntep dans le couloir gauche de l’attaque.

En effet, l’international français va retourner à Wolfsburg et l’ASSE devra impérativement le remplacer, même si l'ex-attaquant d'Auxerre n’a pas brillé durant son prêt de six mois. Néanmoins, les Verts devront composer avec la concurrence du Stade Rennais. Et pour cause, les Bretons risquent de perdre Wahbi Khazri et devront se renforcer à l’aube d’une saison qui s’annonce longue avec l’Europa League. Reste désormais à voir qui aura les moyens de s’offrir Max-Alain Gradel et surtout, quelle sera la destination favorite de l’Ivoirien.