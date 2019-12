L1 : PSG, OL, OM, c'est le Top 3 de la décennie en France

Dans : Ligue 1.

Au terme de la phase aller de cette saison, une décennie se termine. L’occasion de faire un bilan sur les meilleures équipes de ces dernières années en Ligue 1.

Sans la moindre surprise, c’est évidemment le Paris Saint-Germain qui domine le classement de la décennie. Dans la période comprise entre 2010 et 2019, le club de la capitale a remporté six titres de champion de France et récolté un total de 824 points ! Dans l'Hexagone, personne ne pouvait rivaliser sur la durée. Pas même l’Olympique Lyonnais qui a pourtant montré une certaine régularité dans le haut de tableau.

Mais sans titre de champion dans la période concernée, le club dirigé par Jean-Michel Aulas arrive loin derrière avec 681 points. C’est de tout même mieux que le champion 2010, à savoir l’Olympique de Marseille, dont les 645 unités le classe à la troisième place devant Lille (625) et l’AS Saint-Etienne (585). A noter que l’AS Monaco, qui avait réalisé l’exploit en 2017, n’arrive qu’en dixième position avec ses 524 points, juste derrière les Girondins de Bordeaux (535) et le Stade Rennais (527).

Le classement de la Ligue 1 sur la période 2010-2019 :

1. PSG (824 points)

2. OL (681)

3. OM (645)

4. Lille (625)

5. Saint-Etienne (585)

6. Nice (542)

7. Montpellier (540)

8. Bordeaux (535)

9. Rennes (527)

10. Monaco (524)

11. Toulouse (441)

12. Lorient (344)

13. Nantes (319)

14. Caen (292)

15. Guingamp (259)