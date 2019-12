L1 : PSG, Monaco, Lyon, la soupe est bonne pour les footballeurs !

Dans : Ligue 1.

En cette fin d’année 2019, le site d’anglais d’analyse économique Sporting Intelligence s’est penché sur les salaires des joueurs des principaux championnats européens.

Sans aucune surprise, les résultats de cette étude révèlent que le Paris Saint-Germain est le club de Ligue 1 qui paie le mieux ses joueurs. En moyenne, un joueur du PSG touche 8,06 ME par an, là où la moyenne en Ligue 1 est en progression de 4,9 % par rapport à la saison dernière avec 1,17 ME par an. Notons que le Paris Saint-Germain paie mieux que tous les clubs de Premier League, un championnat pourtant bien plus riche que la Ligue 1. Outre-Manche, c’est Manchester City qui arrive en tête avec 7,88 ME en moyenne par joueur.

Pour revenir au championnat de France, c’est l’AS Monaco qui se classe deuxième derrière le Paris Saint-Germain avec un salaire moyen de 2,56 ME par an . Le club de la Principauté devance l’Olympique Lyonnais (2,10 ME par an). Quant à Marseille, régulièrement critiqué ces derniers mois pour la mauvaise gestion de la masse salariale, les départs de Luiz Gustavo, Lucas Ocampos, Mario Balotelli ou encore Rolando ont été bénéfiques puisque le salaire moyen d’un joueur de l’OM n’est désormais plus que de 1,81 ME par an. Dixième ligue professionnelle la plus rémunératrice, la L1 affiche la spécificité d’afficher des disparités importantes. La preuve, un joueur du PSG gagne 30 fois plus qu’un joueur de Nîmes en moyenne…