L1 : Pierre Ménès en panique pour l’OL et le PSG

Dans : Ligue 1.

Ce week-end, Monaco et le PSG ont réalisé une bonne opération au classement, profitant des matchs nuls de Lille et de l’Olympique Lyonnais.

La course au titre est engagée et plus que jamais, elle concerne quatre équipes en haut du classement. En très grande forme, Monaco est revenu à seulement quatre points du leader lillois. Le suspense est total et l’incertitude n’a jamais été aussi grande autour du titre de champion de France depuis de très longues années. Sur les réseaux sociaux de Canal +, le journaliste Pierre Ménès a été invité à livrer son avis sur la course à l'Hexagoal. Et pour le consultant vedette du CFC, Monaco est une équipe à surveiller avec de plus en plus d’attention. En effet, il estime que l’équipe de Niko Kovac est de loin la plus en forme et que Lille, le PSG et l’OL traversent une passe très compliquée.

« On ne peut pas dire que Lyon, Lille et le PSG affichent un état de forme exceptionnel. La seule chose au PSG qui rehausse le bilan, c'est le 4-1 à Barcelone, mais qui n'apporte rien en championnat. Des quatre équipes en lutte, celle qui me semble avoir la meilleure dynamique, c'est Monaco. Les trois autres, effectivement, il y a un problème » a prévenu Pierre Ménès, qui voit de plus en plus l’ASM comme un potentiel candidat au titre. Reste maintenant à voir si le PSG, qui dispose d’un effectif plus large, parviendra à suivre le rythme infernal du club de la Principauté. De leur côté, Lille et Lyon sont toujours dans la course mais affichent quelques signes de faiblesse inquiétants depuis quelques matchs.