L1: Pierre Ménès a presque ronflé devant Bordeaux-Monaco

On attendait beaucoup du match entre Bordeaux et Monaco samedi, mais l'affiche entre des Girondins qui rêvent de venir titiller le podium et les champions de France en titre n'a pas été à la hauteur. Pierre Ménès le dit sans détour sur son blog, cette rencontre a été très très décevante sur le plan footballistique.

« Monaco a gardé le contact en s'imposant finalement assez tranquillement à Bordeaux malgré quelques petits coups de chaud en fin de rencontre. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ça n'a pas été un grand match. Longtemps Bordeaux n'a pas été au niveau de la partie et Monaco se sentait orphelin de Falcao. Finalement, sur son premier tir cadré, Keita Baldé a réussi à tromper Costil. Derrière, Lemar a corsé l'addition grâce un joli but sur lequel la responsabilité du portier des Girondins est engagée. Ce n'est pas spécialement rassurant au niveau du jeu mais c'est un résultat qui permet à l'ASM de signer une deuxième victoire consécutive. Les Monégasques sont désormais attendus mercredi à Besiktas... », prévient le consultant de Canal+, conscient que l’AS Monaco joue un match décisif en Ligue des champions.