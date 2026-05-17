L1 : OM-Rennes : les compos (21h sur Ligue1+ 2)

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C est la c3 c est le moindre mal ....apres a voir le mercato surtout niveau départ.
C'est dingue comment Rennes se sera sabordé sur leurs 2 matchs face à l'OM Rennes ratera la LDC a cause des cadeaux faits à l'OM sur les 2 matchs
surement ça Moussa Niakhaté, Ruben Kluivert, Clinton Mata Ainsley Maitland-Niles,Orel Mangala, Corentin Tolisso , Abner Vinícius Pavel Sulc, Endrick, Afonso Moreira
Ce soir c est .....FÊTE !!!!😍😍😍😍😍😍
Un match a plusieurs millions !!! La c3 ou la coupe a guignol ou rien !!!super suspense ce soir a marseille le meilleur match de la soirée
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|76
|33
|24
|4
|5
|73
|27
|46
|67
|33
|21
|4
|8
|62
|35
|27
|61
|33
|18
|7
|8
|52
|35
|17
|60
|33
|18
|6
|9
|53
|36
|17
|59
|33
|17
|8
|8
|58
|47
|11
|56
|33
|17
|5
|11
|60
|44
|16
|54
|33
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|7
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|14
|8
|11
|53
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|10
|45
|33
|11
|12
|10
|48
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|-1
|44
|33
|12
|8
|13
|47
|46
|1
|41
|33
|10
|11
|12
|45
|49
|-4
|38
|33
|10
|8
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|42
|54
|-12
|35
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|9
|8
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|6
|14
|13
|30
|44
|-14
|31
|33
|7
|10
|16
|32
|44
|-12
|31
|33
|7
|10
|16
|37
|60
|-23
|23
|33
|5
|8
|20
|29
|52
|-23
|16
|33
|3
|7
|23
|32
|76
|-44
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