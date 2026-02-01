Nice - Brest : Les compositions (17h15 sur Ligue1+)

Tu m'aimes toi, et t'en as du temps à perdre à me stalker 😂crétin
Epaules au niveau du coude ? T es dédinitivement un dégénéré congénital....
Quelle merdeux ce endrick. Trop l'habitude d avoir les faveurs sans var au real comme à lyon remarque
C'est tout à fait ça. Et dans ce marasme de la quenelle, Kluivert est très solide, gagne ses duels et montent et attaque bien.
Dembele moins de 20 titres sur sa carrière OL juste depuis début 2000, environ 25 titres Dont la moitié dans une ligue ou son équipe a 3, voir 4 fois le budget son premier participant, ouah, trop impressionné, ouaaaaaah
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|46
|20
|15
|1
|4
|34
|16
|18
|45
|19
|14
|3
|2
|41
|15
|26
|39
|20
|12
|3
|5
|46
|22
|24
|36
|19
|11
|3
|5
|32
|20
|12
|32
|19
|10
|2
|7
|34
|29
|5
|31
|20
|8
|7
|5
|30
|31
|-1
|30
|19
|9
|3
|7
|32
|23
|9
|29
|19
|8
|5
|6
|31
|23
|8
|28
|20
|7
|7
|6
|27
|31
|-4
|27
|20
|8
|3
|9
|32
|33
|-1
|23
|19
|6
|5
|8
|20
|25
|-5
|22
|19
|6
|4
|9
|24
|31
|-7
|21
|20
|5
|6
|9
|26
|34
|-8
|21
|19
|6
|3
|10
|25
|36
|-11
|20
|20
|4
|8
|8
|16
|25
|-9
|14
|20
|3
|5
|12
|19
|36
|-17
|12
|19
|3
|3
|13
|14
|29
|-15
|12
|19
|3
|3
|13
|21
|45
|-24
𝐗𝐈 du jour. 📃 #ogcnsb29
𝗦𝘂𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁𝗲𝗿𝘀 𝗯𝗿𝗲𝘀𝘁𝗼𝗶𝘀 ! 🔴⚪ Voici le 1️⃣1️⃣ brestois pour affronter l’OGC Nice ce dimanche dans le cadre de la 20ème journée de Ligue1 McDonald's ⚔ #OGCNSB29 🤝 Meilleurtaux Brest-Guipavas