Nice

Nice - Brest : Les compositions (17h15 sur Ligue1+)

Ligue 101 févr. , 16:24
parHadrien Rivayrand
La composition de Nice : Dupé - Clauss, Dante, Oppong, Abdi - Abdul Samed, Vanhoutte - Cho, Sanson, Diop - Wahi
La composition de Brest : Coudert - Lala, Coulibaly, Chardonnet, Guindo - Magnetti, Chotard - Del Castillo, Doumbia, Labeau Lascary - Ajorque
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
46201514341618
2
Paris Saint Germain
45191432411526
3
O. Marseille
39201235462224
4
O. Lyonnais
36191135322012
5
LOSC Lille
3219102734295
6
Rennes
31208753031-1
7
Strasbourg
301993732239
8
Toulouse
291985631238
9
Lorient
28207762731-4
10
Monaco
27208393233-1
11
Angers SCO
23196582025-5
12
Brest
22196492431-7
13
Paris
21205692634-8
14
Nice
211963102536-11
15
Le Havre
20204881625-9
16
Nantes
142035121936-17
17
Auxerre
121933131429-15
18
Metz
121933132145-24

