Nice - Brest : Les compositions (17h15 sur Ligue1+)

La composition de Nice : Dupé - Clauss, Dante, Oppong, Abdi - Abdul Samed, Vanhoutte - Cho, Sanson, Diop - Wahi

La composition de Brest : Coudert - Lala, Coulibaly, Chardonnet, Guindo - Magnetti, Chotard - Del Castillo, Doumbia, Labeau Lascary - Ajorque