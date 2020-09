L1 : Neymar apte pour PSG-OM, un énorme espoir !

Dans : Ligue 1.

Jeudi, le Paris Saint-Germain affrontera le Racing Club de Lens privé de nombreux titulaires, infectés par le Covid-19.

La semaine dernière, on apprenait que Neymar, Leandro Paredes, Angel Di Maria, Marquinhos, Keylor Navas et Mauro Icardi étaient malades. Ils sont d’ores et déjà forfaits pour le déplacement à Lens, jeudi dans le cadre d’un match reporté de la deuxième journée de Ligue 1. Malgré six cas de Covid-19, le match n’est plus menacé en raison du nouveau protocole sanitaire de la LFP, validé par les pouvoirs publics. Désormais, un match peut se jouer si au moins 20 joueurs de chaque équipe, dont un gardien, sont négatifs au coronavirus.

Sur le plateau du Canal Football Club dimanche soir, Leonardo a également évoqué le match contre l’Olympique de Marseille, qui se tiendra seulement trois jours plus tard au Parc des Princes. Et, coup de bluff ou pas, le directeur sportif du PSG a fait savoir qu’il espérait le retour d’un des six joueurs infectés par le Covid-19 pour la rencontre face à l’OM. André Villas-Boas, qui avait souhaité en conférence de presse la semaine dernière un bon rétablissement à Neymar et aux autres joueurs contaminés, observera naturellement l’évolution de la situation avec une grande attention. De son côté, l’Olympique de Marseille est épargné par la pandémie en ce début du mois de septembre. Après avoir été le principal cluster de la Ligue 1 en août avec les tests positifs de Payet, Amavi, Mandanda, Rongier, Lopez, Simon ou encore Alvaro et Sarr, le club olympien ne compte plus le moindre cas. C’est donc au complet que l’OM pourrait bien défier le PSG même si de nouveaux tests seront pratiqués 48 heures avant de s’envoler pour Paris.