ICONSPORT_251651_0010 (1)
Lorient, stade du Moustoir

Lorient - Monaco : Les compos (17h sur Ligue1+)

Ligue 127 sept. , 16:19
parCorentin Facy
0
6e journée de Ligue 1
FC Lorient : Mvogo, Meïté, Talbi, Faye, Le Bris, Kouassi, Abergel, Avom Ebong, Tosin, Bamba, Karim
AS Monaco : Kohn, Vanderson, Kehrer, Mawissa, Henrique, Dier, Teze, Coulibaly, Minamino, Biereth, Ilenikhena

Ligue 1

27 septembre 2025 à 17:00
Lorient
Bamba40'Pagis76'Pagis82'
3
1
Match terminé
Monaco
Fati90'
Chronologie
Composition
Statistiques
Penalty
90
A. Fati
MonacoMonaco
VAR
90
F. Balogun
MonacoMonaco
Remplacement
83
ENTRE
J. Mvuka
LorientLorient
SORT
T. Le Bris
LorientLorient
Remplacement
83
ENTRE
N. Cadiou
LorientLorient
SORT
A. Ebong Avon
LorientLorient
Voir Les Détails Complets Du Match
0
Articles Recommandés
ol lyon tremble l inter s attaque a malick fofana iconsport 267556 0123 398381
OL

OL : Un cador relance le dossier Malick Fofana

ICONSPORT_247782_0182 (1)
Bordeaux

Bordeaux tué par son public, le handicap fatal

pas de miracle les fans de l ol interdits a saint etienne geoffroy guichard 4 390817
Ligue 2

ASSE - Guingamp : Les compos (20h sur BeInSports1)

ICONSPORT_260130_0075
Monaco

Sergio Conceiçao à Monaco, ça devient urgent

Fil Info

20:00
OL : Un cador relance le dossier Malick Fofana
19:40
Bordeaux tué par son public, le handicap fatal
19:23
ASSE - Guingamp : Les compos (20h sur BeInSports1)
19:20
Sergio Conceiçao à Monaco, ça devient urgent
19:01
L1 : Programme TV et résultats de la 6e journée
19:00
L1 : Monaco coule à Lorient !
19:00
Le PSG se lance sur une nouvelle priorité au mercato
18:40
OL : Lyon dégaine un plan anti-Giroud
18:34
OL : Deux absents pour Lyon à Lille

Derniers commentaires

L’OM et l’Ajax se détestent, la sanction tombe

sauf que l OM NE VA PAS LA BAS! gros fouteurs de merde, mais plus malins que certains....

Mbappé Ballon d'Or 2026, Eurosport a voté

Attendons de voir .Aujourd'hui le réal a pris une volée Mbappé a marqué. D'autres joueurs brilleront

PSG : Son départ, Luis Enrique, Donnarumma lâche ses vérités

Normal,il est parti ,il tourne la page

Le PSG se lance sur une nouvelle priorité au mercato

akiliouche je suis réservé

Manchester United tente un coup diabolique à l'OM

sont marrants les resbeef

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1254016104
2
O. Lyonnais
125401473
3
O. Marseille
1264027125
4
Monaco
12640241410
5
Strasbourg
126402297
6
LOSC Lille
1053115138
7
Lens
95302385
8
Rennes
85221-178
9
Lorient
76213-5914
10
Toulouse
65203-279
11
Auxerre
65203-246
12
Paris
65203-3912
13
Nice
65203-369
14
Angers SCO
55122-134
15
Brest
45113-2911
16
Le Havre
45113-268
17
Nantes
45113-235
18
Metz
15014-8513

Loading