L1 : Lyon et Monaco ? Antonetti rigole de ces concurrents en bois du PSG

Ce vendredi soir, deux candidats déclarés au podium s’affrontaient à Lyon. Et dans un match enlevé et de qualité, c’est l’OL qui a fini par prendre le meilleur sur Monaco (3-2). Un résultat qui permet en tout cas à Paris d’être d’ores et déjà certain de conserver sa première place après cette 9e journée. Voire de faire déjà un premier gros écart. Et cela ne devrait pas beaucoup bouger de la saison pour Frédéric Antonetti, pour qui aucune des deux équipes n’a le niveau pour tenir la tête au PSG et l’empêcher de récupérer sa couronne de champion de France.

« Si l'un des deux peut concurrencer le PSG ? D’un côté, Monaco a un effectif en reconstruction, et ne peut pas atteindre aussi rapidement le niveau de la saison passée. Cela va passer par des phases plus difficiles qui vont l’empêcher de concurrencer le PSG. Pour l’OL, il y a eu aussi beaucoup de changements, et c’est un effectif trop jeune et assez fragile psychologiquement quand il mène au score. Sur une saison, cela ne peut pas tenir face à Paris, même s’il y a de belles choses dans le jeu et des progrès réalisés », a expliqué le consultant interrogé par Canal+. L’ASM et l’OL, qui occupent à l’heure actuelle les places de poursuivants du PSG, ne doivent donc se faire aucune illusion selon l’entraineur corse, pour qui le suspense ne se situe pas autour de la première place.