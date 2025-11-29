ICONSPORT_278492_0130

L1 : L'OM perd la tête sur le fil

Ligue 129 nov. , 23:02
parMehdi Lunay
23
14e journée de Ligue 1 :
Orange Vélodrome
OM-Toulouse 2-2
Buts : Paixao (66e), Hojbjerg (74e) pour l’OM ; Emersonn (14e), Hidalgo (90e+2) pour Toulouse
L'OM a cru prendre la tête de la Ligue 1 en menant 2-1 en seconde période. Mais, Toulouse a arraché le nul 2-2 dans les derniers instants, frustrant le Vélodrome tout entier...
La réception de Toulouse était bien plus attendue que prévu à l'Olympique de Marseille. La défaite du PSG à Monaco plus tôt dans la journée offrait aux Phocéens la possibilité de prendre les commandes du championnat. Néanmoins, cela partait mal puisque Toulouse ouvrait le score. L'attaquant brésilien Emersonn réalisait un festival depuis le milieu du terrain avant de tromper Rulli d'une belle frappe poteau rentrant. La première période marseillaise était décevante. L'OM avait le ballon mais mettait rarement le Téfécé en difficulté, à part un sauvetage de Cresswell sur sa ligne (45e+3).
Le deuxième acte était bien meilleur pour Marseille. Les Olympiens faisaient le siège du but toulousain. Hojbjerg trouvait le poteau (52e), le ballon revenait sans cesse et Restes était sollicité. Donnum faisait quand même frissonner le Vélodrome avec un lob sur la barre de Rulli. Dans la minute suivante, Nadir trouvait Paixao en profondeur. Le Brésilien effaçait Restes et marquait. Hojbjerg donnait même l'avantage à l'OM d'une belle tête. L'OM fonçait vers la première place... jusqu'à la tête d'Hidalgo dans les arrêts de jeu. 2-2, l'OM rate le coche. Le PSG reste leader en attendant le match de Lens dimanche.

Ligue 1

29 novembre 2025 à 21:05
Olympique Marseille
Barbosa da Paixão66'Højbjerg74'
2
2
Match terminé
Toulouse
Correia da Silva14'Hidalgo Massa90'
Chronologie
Composition
Statistiques
But
90
S. Hidalgo Massa
ToulouseToulouse
Remplacement
90
ENTRE
C. Egan Riley
Olympique MarseilleOlympique Marseille
SORT
E. Palmieri dos Santos
Olympique MarseilleOlympique Marseille
Remplacement
90
ENTRE
M. O'Riley
Olympique MarseilleOlympique Marseille
SORT
I. Barbosa da Paixão
Olympique MarseilleOlympique Marseille
Remplacement
89
ENTRE
S. Hidalgo Massa
ToulouseToulouse
SORT
F. Magri
ToulouseToulouse
Voir Les Détails Complets Du Match
23
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
3014932271215
2
O. Marseille
2914923351421
3
Lens
2813913221111
4
Rennes
241466224186
5
LOSC Lille
2313724271710
6
Monaco
231472526251
7
Strasbourg
221371524177
8
O. Lyonnais
211363418153
9
Nice
17135261823-5
10
Toulouse
171445520191
11
Angers SCO
16134451115-4
12
Paris
15144372126-5
13
Le Havre
14133551320-7
14
Brest
13133461723-6
15
Metz
11143291431-17
16
Nantes
11132561219-7
17
Lorient
11132561527-12
18
Auxerre
914239820-12

Loading