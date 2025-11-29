L1 : L'OM perd la tête sur le fil

14e journée de Ligue 1 :

Orange Vélodrome

Buts : Paixao (66e), Hojbjerg (74e) pour l’OM ; Emersonn (14e), Hidalgo (90e+2) pour Toulouse

L'OM a cru prendre la tête de la Ligue 1 en menant 2-1 en seconde période. Mais, Toulouse a arraché le nul 2-2 dans les derniers instants, frustrant le Vélodrome tout entier...

La réception de Toulouse était bien plus attendue que prévu à l'Olympique de Marseille. La défaite du PSG à Monaco plus tôt dans la journée offrait aux Phocéens la possibilité de prendre les commandes du championnat. Néanmoins, cela partait mal puisque Toulouse ouvrait le score. L'attaquant brésilien Emersonn réalisait un festival depuis le milieu du terrain avant de tromper Rulli d'une belle frappe poteau rentrant. La première période marseillaise était décevante. L'OM avait le ballon mais mettait rarement le Téfécé en difficulté, à part un sauvetage de Cresswell sur sa ligne (45e+3).

Le deuxième acte était bien meilleur pour Marseille. Les Olympiens faisaient le siège du but toulousain. Hojbjerg trouvait le poteau (52e), le ballon revenait sans cesse et Restes était sollicité. Donnum faisait quand même frissonner le Vélodrome avec un lob sur la barre de Rulli. Dans la minute suivante, Nadir trouvait Paixao en profondeur. Le Brésilien effaçait Restes et marquait. Hojbjerg donnait même l'avantage à l'OM d'une belle tête. L'OM fonçait vers la première place... jusqu'à la tête d'Hidalgo dans les arrêts de jeu. 2-2, l'OM rate le coche. Le PSG reste leader en attendant le match de Lens dimanche.