L1 : L’OL, Monaco et Lille à l'attaque de l’arbitrage

Ligue 120 nov. , 21:30
parAlexis Rose
Face aux critiques toujours plus soutenues à propos des arbitres français et de la VAR, certains clubs de Ligue 1, comme l’OL, ont décidé de lancer un groupe de travail pour réformer l'arbitrage.
Depuis le début de la saison, les critiques autour des décisions arbitrales sont de plus en plus nombreuses. Juste avant la trêve internationale de novembre, l’affiche de Ligue 1 entre Lyon et le PSG avait par exemple irrité beaucoup de supporters de l’OL par rapport aux décisions prises par l’arbitre Benoît Bastien. Malgré une certaine colère par rapport à des faits de jeu en sa défaveur, Lyon a quand même participé à une réunion avec le corps arbitral français à Paris cette semaine. Représenté par Daniel Congré, Lyon a constaté que l’arbitrage français veut faire des efforts pour fluidifier ses relations avec les acteurs et mieux faire comprendre le fonctionnement de la VAR. En marge de cette réunion, Michaël Gerlinger a décidé de s'associer à Olivier Létang (LOSC) et Thiago Scuro (Monaco) pour former une étude européenne sur l’arbitrage.

L’OL lance un groupe de travail sur l’arbitrage

« En Allemagne, il n’y a pas ces discussions permanentes chaque semaine comme en France. C’est la meilleure mesure d’efficacité possible », a souligné le directeur général de l’OL dans les colonnes du Progrès. Voulant en finir avec les débats interminables sur les erreurs d’arbitrage, l’OL compte prendre le problème à bras-le-corps en faisant des études des pratiques à l’international. Avec ce groupe de travail, les dirigeants français vont chercher à répondre à plusieurs questions, que ce soit à propos du nombre d’angles de visionnage avec la VAR, de l'introduction d’un challenge par entraîneur, ou des sanctions pour un arbitre ayant commis une erreur manifeste. Après de multiples analyses, ce groupe de travail pourrait effectuer des propositions afin d’améliorer l'arbitrage. Mais pas sûr toutefois que cela puisse aboutir à quelque chose de sérieux, sachant que les instances nationales n’ont pas d’autre choix que de se plier aux textes de l’International Football Association Board.

Derniers commentaires

Sacha Boey offert à l’OM !

Prendre un joueur remplaçant en ldc dans un des plus grands clubs d'Europe, qui vous a mis une fessée lors du dernier match de ldc, c'est faire les poubelles? Toujours aussi expert dans tes jugements 🤡 Du même niveau que tes "analyses" des décisions arbitrales.😂

TV : Zack Nani réalise un nouveau coup fumant

la finale de Libertadores promet pourtant un beau choc entre Flamengo et Palmeiras

L’OL a un atout secret au mercato

Et oui, toujours des incohérences. C'est le problème de vouloir transmettre des informations factuelles (on a encore un peu de marge de manoeuvre sur le prochain mercato, car on n'a pas tout dépensé du précédent), tout en conservant une ligne directrice anxiogène où il faut créer de la peur pour susciter des réactions.

L’OL a un atout secret au mercato

C'est pas inattendu, cela a déjà été expliqué en détails par notre DG après la fenêtre de clôture du dernier mercato. Tous les autres articles sur le sujet étaient basés sur du vent, pour faire du clic.

L'OM abandonne la Ligue des champions, c'est un ordre

Oui comme les lyonnais qui ont jeté l'Europa , persuadés de nous taper le we avec leur grosse équipe fraiche face à notre B 😄

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
2712831241113
2
O. Marseille
2512813281117
3
Lens
2512813211110
4
Strasbourg
221271424168
5
LOSC Lille
201262423158
6
Monaco
201262424213
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Rennes
181246219172
9
Nice
17125251718-1
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
Loading