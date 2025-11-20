L1 : L’OL, Monaco et Lille à l'attaque de l’arbitrage

Face aux critiques toujours plus soutenues à propos des arbitres français et de la VAR, certains clubs de Ligue 1, comme l’OL, ont décidé de lancer un groupe de travail pour réformer l'arbitrage.

Depuis le début de la saison, les critiques autour des décisions arbitrales sont de plus en plus nombreuses. Juste avant la trêve internationale de novembre, l’affiche de Ligue 1 entre Lyon et le PSG avait par exemple irrité beaucoup de supporters de l’OL par rapport aux décisions prises par l’arbitre Benoît Bastien. Malgré une certaine colère par rapport à des faits de jeu en sa défaveur, Lyon a quand même participé à une réunion avec le corps arbitral français à Paris cette semaine. Représenté par Daniel Congré, Lyon a constaté que l’arbitrage français veut faire des efforts pour fluidifier ses relations avec les acteurs et mieux faire comprendre le fonctionnement de la VAR. En marge de cette réunion, Michaël Gerlinger a décidé de s'associer à Olivier Létang (LOSC) et Thiago Scuro (Monaco) pour former une étude européenne sur l’arbitrage.

L’OL lance un groupe de travail sur l’arbitrage