L1 : Létang refait des siennes, Le Havre contre-attaque

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Ligue 1
parCorentin Facy
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En colère après la blessure de Tiago Santos, victime d’une rupture des ligaments croisés contre Le Havre samedi, Lille a dégainé un communiqué très virulent à l’égard des arbitres et du joueur havrais Amir Richardson.
Le LOSC ne s’attendait pas à une telle nouvelle mais le couperet est tombé ce lundi. Sorti sur blessure samedi contre Le Havre, Tiago Santos souffre d’une nouvelle rupture des ligaments croisés et sera donc absent plus de six mois. Un coup dur pour les Dogues, qui ne masquent pas leur déception et leur énervement. Dans un communiqué officiel, le club présidé par Olivier Létang s’en est pris à l’arbitre de la rencontre Bastien Dechepy, estimant qu’il était inacceptable qu’Amir Richardson n’ait même pas été sanctionné d’un carton jaune et que la VAR ne soit pas intervenue. Ce à quoi Le Havre a répondu ce lundi soir, également via un communiqué officiel.
« Le Havre Athletic Club et son joueur, Amir Richardson, tiennent tout d'abord à renouveler leur soutien sincère et total au joueur lillois, Tiago Santos, blessé lors de la rencontre de samedi (LOSC-HAC J6 de L1 McDonald’s) et lui souhaitent un prompt rétablissement. Tout en comprenant l’émotion suscitée par cette blessure et ses conséquences, le HAC tient à rappeler que l’arbitre de la rencontre, M. Bastien Dechepy, comme l’arbitre VAR, n’ont pas jugé nécessaire de sanctionner Amir Richardson. Dans ces conditions, le HAC s'interroge sur l'initiative du LOSC visant à obtenir de la FFF et de la LFP une sanction disciplinaire a posteriori de son joueur, dès lors qu'une telle décision ne s'inscrirait pas dans le cadre réglementaire en vigueur. Le HAC respecte la totalité des membres du Collège de Ligue 1 et attend en retour un respect réciproque » écrit le club normand sur son site internet.

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L’ambiance se tend en Ligue 1 alors que les blessures s’accumulent, l’OL ayant également chargé l’arbitrage après la blessure contractée par Loïs Openda contre le RC Lens vendredi.
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Encore un bon choix de carrière …. Bien conseillé par la mère de Mbappé à l;époque …. Depuis le psg a 2 ⭐️⭐️ … eux 0 ….

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Il a la classe, mais n’a pas encore tout montré ,il peut être encore meilleur et être le super joueur du club

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les sites poubelles de foot accentuent ce phenomene....comme ici par exemple

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au 140 douzième coup c la faute à l'arbitrage ne t'en déplaise : il y avait le contrat Kahusak sur sa gueule , ce putain de corse / boucher .

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ne parle pas avec ce cinglé , ça vaut pas un pet de lapin .

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