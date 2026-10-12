L1 : Tiago Santos blessé, Bastien Dechepy « sévèrement » sanctionné ?

L1 : Tiago Santos blessé, Bastien Dechepy « sévèrement » sanctionné ?

LOSC
parCorentin Facy
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Enorme coup dur pour Lille avec la nouvelle grave blessure de Tiago Santos, victime d’une rupture des ligaments croisés face au Havre. Une sanction est réclamée à l’encontre de l’arbitre du match Bastien Dechepy.
Victime d’un tacle violent du joueur havrais Richardson au niveau du genou samedi lors du match entre Lille et le HAC, Tiago Santos a été contraint de sortir dès la 22e minute de jeu. Le terrible verdict est tombé ce lundi. Le latéral droit brésilien du LOSC souffre d’une nouvelle rupture des ligaments croisés. Un coup dur terrible pour le joueur lillois, qui revenait à son meilleur niveau et qui se retrouve de nouveau confronté à une blessure qui va l’éloigner des terrains pendant de longs mois.
Dans un communiqué officiel publié plus tôt dans la journée, le LOSC a apporté son soutien à Tiago Santos… tout en remettant sérieusement en doute l’arbitrage de Bastien Dechepy, lequel n’a même pas averti Richardson pour son tacle. Une honte pour Mohamed Toubache-Ter, l’insider réclamant sur X une sanction très importante à l’égard de l’arbitre de 40 ans.
« Monsieur Dechepy doit être sanctionné très sévèrement ! Tacle par derrière qui met en danger l’intégrité physique d’un autre joueur. Malgré les douleurs, les larmes du joueur, la civière… 0 sanction du corps arbitral. Ils ne sont pas là pour protéger les joueurs ! » se désole l’insider, pour qui la grave blessure de Tiago Santos doit pousser la Direction Nationale de l’Arbitrage à réagir en sanctionnant Bastien Dechepy. Une polémique qui n’est pas la seule ce week-end concernant les joueurs blessés et les arbitres.

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Plus tôt ce lundi, l’Olympique Lyonnais a également publié un communiqué incendiaire à l’encontre du corps arbitral. Les Gones reprochent eux à Jérémy Stinat de ne pas avoir suffisamment protégé Loïs Openda avant la blessure de l’attaquant belge de l’OL, qui souffre lui d’une fissure du péroné qui l’éloignera des terrains au moins pendant un mois.
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Encore un bon choix de carrière …. Bien conseillé par la mère de Mbappé à l;époque …. Depuis le psg a 2 ⭐️⭐️ … eux 0 ….

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Il a la classe, mais n’a pas encore tout montré ,il peut être encore meilleur et être le super joueur du club

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les sites poubelles de foot accentuent ce phenomene....comme ici par exemple

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au 140 douzième coup c la faute à l'arbitrage ne t'en déplaise : il y avait le contrat Kahusak sur sa gueule , ce putain de corse / boucher .

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ne parle pas avec ce cinglé , ça vaut pas un pet de lapin .

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