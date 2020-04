L1 : Les clubs renoncent à des aides pour leurs salariés de luxe

Dans : Ligue 1.

Comme cela était redouté, la crise du coronavirus met à rude épreuve les finances des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2.

En l’absence de match, les diffuseurs ont pris la décision de stopper le paiement des droits télévisuels, ce qui met en grande difficulté les clubs professionnels. La période est d’autant plus délicate qu’il n’y a désormais plus aucune rentrée d’argent dans les stades ou dans les magasins, tous fermés. La situation est donc tendue mais néanmoins, les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 ont accepté de renoncer à certaines aides de l’Etat pour leurs salariés les mieux rémunérés, comme l’ont indiqué la LFP, l’UNFP et l’UNECATEFF dans un communiqué commun publié ce mardi.

« Comme d'autres secteurs tels la culture et l'événementiel, le confinement total de la population affecte de manière significative la situation économique de l'ensemble des clubs de football professionnel dont l'activité est caractérisée par des recettes dépendant quasi-exclusivement du maintien des compétitions. Ils doivent par ailleurs faire face à des charges importantes, leur filière étant une industrie de talents. Nous avons donc sollicité les services de l'Etat afin de mettre en place des mesures d'aménagement spécifiques et ponctuelles pour l'application du régime d'activité partielle, permettant de fractionner le paiement de l'indemnité. Cette mesure n'implique aucune aide financière supplémentaire pour l'Etat, que nous remercions de son engagement à nos côtés, comme auprès de toute autre entreprise française. Pour permettre à nos structures d'absorber à court terme les conséquences économiques de cette pandémie, l'ensemble des acteurs du football professionnel français ont pris les engagements suivants :

L'UNFP et l'UNECATEF ont signé avec les clubs un accord au titre duquel ils incitent les joueurs et entraineurs à accepter individuellement le fractionnement de l'indemnité d'activité partielle qui doit leur être versée.

Le SNAAF, a renoncé à l'augmentation collective des salaires qui était prévue au 1er juillet prochain pour les salariés administratifs des clubs.

L'ensemble des clubs professionnels de l'UCPF et de Première Ligue ont accepté de renoncer à certaines aides de l'Etat pour leurs salariés les mieux rémunérés » est-il expliqué. Des mesures qui visent à aider les clubs en difficulté financière durant cette crise sanitaire.