L1 : L'équipe type avec Barcola, Greenwood et Pavard

Ligue 115 sept. , 9:20
parCorentin Facy
L’équipe type de la 4e journée de Ligue 1 selon les notes de L’Equipe :
Gardien : Nkambadio (PFC)
Défenseurs : Vanderson (Monaco), Pavard (OM), Aguerd (OM), De Smet (PFC)
Milieux : Vitinha (PSG), Kondogbia (OM), Vanhoutte (Nice)
Attaquants : Greenwood (OM), Barcola (PSG), Geubbels (PFC)

Les notes cumulées depuis le début de la saison : 
Meilleur joueur : Malick Fofana (OL)
Meilleur gardien : Hervé Koffi (Angers)
Meilleur entraîneur : Bruno Genesio (Lille)
Meilleure équipe : Olympique Lyonnais

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1244007103
2
LOSC Lille
1043108135
3
Monaco
94301385
4
O. Lyonnais
94301363
5
Strasbourg
94301253
6
Rennes
74211-156
7
O. Marseille
64202594
8
Nice
64202055
9
Lens
64202055
10
Toulouse
64202-178
11
Paris
64202-279
12
Angers SCO
54121033
13
Le Havre
34103-257
14
Nantes
34103-213
15
Auxerre
34103-336
16
Lorient
34103-7512
17
Brest
14013-5510
18
Metz
14013-538

