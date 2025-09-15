L1 : L'équipe type avec Barcola, Greenwood et Pavard

Tweet not found
Oui faut passer a autre chose et Morton doit apprendre. la réaction n'était pas bonne même si c'est + un croque en jambe volontaire qu'un geste méchant. Cette équipe nous fait plaisir en ce moment, ca joue bien au football.
Le gardien du PFC leur donne les 3 points .
En 1ére mi-temps , c'était limpide et le travail de Tolisso "incroyable "
Ce week-end , il y a 2 rouges "stupide " , juste l'application du réglement , c'est dommage .
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|12
|4
|4
|0
|0
|7
|10
|3
|10
|4
|3
|1
|0
|8
|13
|5
|9
|4
|3
|0
|1
|3
|8
|5
|9
|4
|3
|0
|1
|3
|6
|3
|9
|4
|3
|0
|1
|2
|5
|3
|7
|4
|2
|1
|1
|-1
|5
|6
|6
|4
|2
|0
|2
|5
|9
|4
|6
|4
|2
|0
|2
|0
|5
|5
|6
|4
|2
|0
|2
|0
|5
|5
|6
|4
|2
|0
|2
|-1
|7
|8
|6
|4
|2
|0
|2
|-2
|7
|9
|5
|4
|1
|2
|1
|0
|3
|3
|3
|4
|1
|0
|3
|-2
|5
|7
|3
|4
|1
|0
|3
|-2
|1
|3
|3
|4
|1
|0
|3
|-3
|3
|6
|3
|4
|1
|0
|3
|-7
|5
|12
|1
|4
|0
|1
|3
|-5
|5
|10
|1
|4
|0
|1
|3
|-5
|3
|8
Loading