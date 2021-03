L1 : Le PSG a déglingué l’OL, Riolo sans pitié

Dans : Ligue 1.

Le PSG a marché sur l'OL au Groupama Stadium, avec un succès 4-2 que Daniel Riolo a résumé à sa manière.

Il n’y a pas eu le choc tant attendu entre l’OL et le PSG ce dimanche soir. Alors que les deux équipes avaient l’occasion de faire un énorme coup en cas de succès, en raison de la défaite de Lille à domicile contre Nîmes un peu plus tôt (1-2), le match au sommet a tourné largement à l’avantage des Parisiens. Le score est trompeur, tant le PSG a rapidement pris les devants pour larguer totalement son adversaire. Un décalage énorme qui a surpris Daniel Riolo, qui était persuadé que l’OL allait vouloir marcher sur son adversaire et faire parler son enthousiasme et sa fraicheur. Au lieu de cela, Kylian Mbappé s’est régalé, et le consultant de RMC n’a pas de mots assez forts pour dire à quel point le PSG a marché sur son concurrent.

« L’opportunité pour Lyon de jouer le titre et de regarder le PSG dans les yeux. Mais là, le PSG entre dans la période des grandes équipes. C’est en mars que les saisons commencent à se gagner. Et là en trois jours, contre deux concurrents directs même si Lille, c’était en Coupe, ils mettent une énorme claque dans la gueule des Lyonnais, car tu mènes 4-0. Tu fais pressing, tu les étouffes, et tu ne vois aucun Lyonnais au-dessus. Sans cette période de flottement, ils peuvent encore plus les enfoncer. Tout était réussi, ils les ont déglingués », a balancé un Daniel Riolo pour qui le score aurait finalement pu être beaucoup plus lourd que ce 4-2. Il faut dire que le PSG, bien conscient d’avoir largement fait la différence, a ensuite baissé de rythme, et les remplaçants lyonnais ont pu sauver l’honneur en deuxième partie de rencontre. Pas de quoi rassurer l’OL, qui va désormais devoir se méfier du retour de Monaco pour la course au podium. Même si les deux dernières journées ont permis de voir que tout pouvait encore se passer dans ce championnat décidément un peu fou.