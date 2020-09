L1 : Le mercato peut faire mal, Bordeaux prévient l'OL

Dans : Ligue 1.

La Ligue 1 reprend ses droits ce jeudi avec Lens-PSG, mais c’est vendredi qu’aura lieu le début de la 3e journée.

Elle sera lancée par un Bordeaux-Lyon, qui verra s’affronter deux formations qui ont réussi leur entrée, même si l’OL n’a joué qu’un match. Un petit choc que Nicolas De Préville attend avec impatience, lui qui a clairement envie de faire tomber une formation qui sort d’une demi-finale de la Ligue des Champions tout de même. Mais l’attaquant bordelais, qui n’est pas certain de rester en Gironde cette saison avec sa situation contractuelle, rappelle qu’il y a aussi beaucoup de mouvements en attente à l’OL, et que cela pourrait jouer sur la forme et l’état d’esprit des Lyonnais.

« Lyon, on peut dire qu’ils sont supérieurs à nous. Ils sont quand même allés en demi-finale de la Ligue des Champions, ils ont éliminé de grandes équipes. C’est intéressant pour nous de savoir où on en est dans ce championnat. C’est une top équipe de ce championnat, mais Lyon bouge beaucoup, ils ont des soucis. C’est une équipe qui a beaucoup de qualités. Mais craindre cette équipe, non. Ils sont très forts, mais nous aussi on a des atouts à faire valoir vendredi Peu importe contre qui on joue, on a envie de le gagner. C’est plus plaisant quand c’est un gros à domicile, mais ce n’est pas parce que c’est Lyon qu’il y a une motivation supplémentaire », a prévenu en conférence de presse un Nicolas De Préville qui mise sur l’agitation du mercato autour de l’OL pour faire tomber la formation rhodanienne.