OL : Rafael quitte officiellement Lyon pour zéro euro !

Le mercato s’anime considérablement à Lyon depuis quelques jours. Après avoir officialisé le départ de Fernando Marçal lundi, l’OL a communiqué au sujet de Rafael.

Libre dans un an, Rafael quitte l’Olympique Lyonnais. Et alors que son nom avait circulé au Besiktas, c’est finalement à l’Istanbul Basaksehir que l’expérimenté latéral droit des Gones va rebondir. La surprise n’est évidemment pas de voir Rafael, barré par la concurrence de Léo Dubois et de Kenny Tete, quitter Lyon. En revanche, il est à noter que Jean-Michel Aulas et Juninho ont fait le choix de libérer Rafael de sa dernière année de contrat, à la demande du joueur.

« L'Olympique Lyonnais informe du départ de Rafael, à sa demande, au club turc d’Istanbul Basaksehir sans aucune indemnité de transfert. Après 5 saisons passées au club (139 matches – 2 buts), Rafael a exprimé sa volonté de retrouver un temps de jeu plus régulier et de découvrir un nouveau contexte en évoluant dans un autre championnat. L’Olympique Lyonnais est heureux d'avoir pu aider Rafael en acceptant de le libérer de sa dernière année de contrat et le remercie pour son professionnalisme et son état d'esprit » informe le demi-finaliste de la Ligue des Champions dans un communiqué publié ce mardi en fin d’après-midi. Il sera désormais intéressant de voir si le transfert de Kenny Tete à Fulham sera remis en cause par le départ de Rafael. Car si le départ du Néerlandais venait à se concrétiser, l’Olympique Lyonnais n’aurait alors plus qu’un seul et unique latéral droit au sein de son effectif en la personne de Léo Dubois…