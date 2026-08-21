L1 : Le match retour à Rennes, le PSG n'avait qu'à soigner sa pelouse

L1 : Le match retour à Rennes, le PSG n'avait qu'à soigner sa pelouse

Ligue 121 août , 9:00
parCorentin Facy
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Après l’inversion du match PSG-Rennes au Roazhon Park en raison de l’état impraticable de la pelouse du Parc des Princes ce dimanche, le club breton fait le forcing pour jouer le match retour à domicile en mars.
Personne ne l’avait vu venir et pourtant, le match entre le Paris Saint-Germain et le Stade Rennais, initialement prévu ce dimanche à 20h45 au Parc des Princes dans le cadre de la 1ère journée de Ligue 1, va finalement se disputer au Roazhon Park de Rennes. En cause, l’état impraticable de la pelouse du Parc en raison des canicules qui ont touché la France cet été. Pour le PSG, ce changement de lieu et une simple inversion et le match retour doit par conséquent se disputer dans la capitale française en mars prochain.
Sauf que du côté de Rennes, on ne l’entend pas du tout de cette oreille comme l’a confié Nicolas de Tavernost, nouveau président du conseil d’administration du club. « Ma position, c’est que ce match retour doit être à Rennes, pour tout un tas de raisons. Je suis en charge des intérêts du Stade Rennais et avec les dirigeants, nous défendrons la position que le défaut d’entretien d’une pelouse n’est pas une circonstance exceptionnelle. Il y a des règlements : ils doivent s’appliquer » a d’abord lancé à Ouest France l’ancien patron de la chaîne Ligue1+, avant de poursuivre.

Rennes veut jouer le retour au Roazhon Park

« Nous ne sommes pas les fautifs dans cette affaire, il faut remettre les choses à leur place. Il aurait été assez préjudiciable, en matière de recettes pour tous les clubs, de commencer par huit matchs au lieu de neuf, sans le match phare de cette première journée en cas de report. Tout ceci a plaidé pour l’inversion » a ajouté Nicolas de Tavernost, qui précise que la solution d'un report a été étudiée par le PSG, mais a été catégoriquement refusée par la direction du Stade Rennais. Reste maintenant à voir quelle décision sera prise par la LFP dans les semaines à venir quant au lieu du match retour entre le Stade Rennais et le Paris Saint-Germain prévu en mars prochain. En attendant une chose est certaine, c’est bien dans un Roazhon Park complet qui s’est rempli en seulement quelques minutes que se déroulera l’affiche de la 1ère journée ce dimanche à 20h45.

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