L1 ‍: Le gros coup de gueule de Pierre Ménès sur l'arbitrage

Dans : Ligue 1.

Par Antonin Courchay

Au sifflet de Saint-Etienne-Rennes samedi soir, l'arbitre Mathieu Vernice s'est attiré les foudres de Pierre Ménès, qui a vivement critiqué ses décisions, ainsi que l'arbitrage dans sa globalité.

Mathieu Vernice ne s'est pas fait des amis à Saint-Etienne samedi soir. Arbitre central de la rencontre opposant l'ASSE au Stade Rennais comptant pour la 21e journée de Ligue 1, soldée par une victoire rennaise à Geoffroy-Guichard (0-2), l'officiel a reçu de nombreuses critiques sur sa prestation. La première décision contestée a eu lieu à la 17e minute de jeu, lorsque Benjamin Bouchouari a été séché par le Rennais Jordan James. Ce dernier n'a récolté qu'un carton jaune, malgré les contestations des Stéphanois. Moins d'une demi-heure plus tard, l'attaquant des Verts Lucas Stassin aurait pu obtenir un penalty, mais l'officiel de la rencontre en a décidé autrement. M.Vernice et les arbitres à la VAR ont donc reçu les foudres des joueurs, supporters et du staff de l'ASSE, amenant même le club du Forez à demander des comptes à la Direction Technique de l'Arbitrage. Sur les réseaux, plusieurs observateurs ont également chargé l'arbitrage de cette rencontre, à commencer par Pierre Ménès.

Pierre Ménès dézingue l'arbitrage français !

Je n’ai pas parlé du rouge évident de James ni du peno oublié pour les Verts sur Stassin parce que faire un catalogue hebdomadaire des erreurs d’arbitrage serait rapidement lassant. Mais ça ne change rien au problème et encore moins à la nullité chronique de nos arbitres — Pierre Ménès (@PierreMenes) February 9, 2025

Sur le réseau social X, le journaliste a commenté avec véhémence les décisions des officiels de ce match, mais également l'arbitrage dans sa globalité en Ligue 1. « Je n’ai pas parlé du rouge évident de James ni du peno oublié pour les Verts sur Stassin parce que faire un catalogue hebdomadaire des erreurs d’arbitrage serait rapidement lassant. Mais ça ne change rien au problème et encore moins à la nullité chronique de nos arbitres », a lancé Pierre Ménès. Régulièrement au coeur des débats en France, l'arbitrage continue de faire jaser semaine après semaine en Ligue 1. Alors que la VAR a été introduite pour améliorer l'arbitrage, cet outil ne semble pas avoir convaincu l'ensemble des acteurs du football français, et même en Europe puisqu'en Espagne l'arbitrage fait aussi l'objet de grosses polémiques actuellement.