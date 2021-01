L1 : Le foot à huis clos, l'Etat interdit de se plaindre

Dans : Ligue 1.

Les tribunes des stades de Ligue 1 sont désespérément vides en raison de la pandémie de Covid-19 qui sévit toujours sur la France.

Comme c’est le cas partout en Europe, l’intégralité des matchs se dispute à huis clos en France, et ce scénario bien triste est malheureusement parti pour durer, probablement jusqu’à la fin de la saison. Un déchirement pour les joueurs ainsi que pour les supporters, lesquels n’ont qu’une hâte : retrouver leur stade et leur équipe favorite, qu’importe les règles sanitaires à respecter sur place. Interrogée à ce sujet sur l’antenne de BeInSports, la ministre des Sports Roxana Maracineanu a clairement fait comprendre que le retour des spectateurs dans les enceintes sportives n’était pas pour demain.

La membre du gouvernement en a profité pour glisser une phrase qui ne devrait pas manquer de faire réagir en indiquant que les fans de foot avaient déjà une chance incroyable de pouvoir suivre la Ligue 1 à la télé, ce qui est déjà exceptionnel selon elle… « Ce n'est pas d'actualité, il faut qu'on limite les rencontres entre les gens et les déplacements. Dès que la situation sanitaire le permettra, nous ferons tout pour que les gens puissent retourner au stade. Aujourd'hui, ils ont la chance de voir des matches à la télévision et de suivre leur équipe favorite » a lâché Roxana Maracineanu, ne laissant que très peu d’espoir aux fans de football au sujet d’un possible retour dans les stades d’ici la fin de la saison en raison de la diffusion toujours très active du coronavirus en France, notamment à cause des fameux variants. Il faudra malheureusement prendre son mal en patience et sans doute attendre la saison prochaine afin de pouvoir pénétrer de nouveau dans des stades de Ligue 1…