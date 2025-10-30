ICONSPORT_275095_0174

L1 : Le faucheur de Fofana prend quatre matchs

Ligue 130 oct. , 22:00
parGuillaume Conte
2
La commission de discipline a livré son verdict pour les derniers matchs de Ligue 1. Auteur d’un tacle très dangereux et qui a causé la sérieuse blessure de Malick Fofana, Ismaël Doukouré a pris quatre matchs de suspension.
Quatre matchs de suspension ferme
Ismaël DOUKOURE (RC Strasbourg Alsace)
Un match de suspension ferme
Gauthier HEIN (FC Metz)
Thibault DE SMET (Paris FC)
2
Articles Recommandés
real vinicius ruine sa carriere a cause de mbappe iconsport 256745 0055 396411
Foot Europeen

Real : Mbappé rend fou Vinicius

PFC OL
Ligue 1

Un cambrioleur du Louvre voulait voir PFC-OL

vire par le psg marco verratti deballe tout icon 649 tb759007 366594
PSG

Verratti comme Mbappé, le PSG l'a rempli de bonheur

Fil Info

22:30
Real : Mbappé rend fou Vinicius
22:00
Un cambrioleur du Louvre voulait voir PFC-OL
21:30
Verratti comme Mbappé, le PSG l'a rempli de bonheur
21:00
Zéro offre en Europe, Neymar va rester à Santos
20:30
Cet attaquant que l'OL refuse de signer
20:00
Ce joueur explose, l'OM appelle la Premier League
19:30
Il dit non à la Premier League, il ne veut que le PSG
19:00
Deux millions sur deux multiplex, Ligue 1+ a cartonné

Derniers commentaires

L1 : Le faucheur de Fofana prend quatre matchs

Comment s'appelle le vice président de la FFF ? J'ai oublié son nom

L'arbitre d'AJA-OM désigné, les supporters en larmes

Aucun. Rapport avec ton ânerie + haut Depuis 1955 ? On se plaind parce qu il y a des dingueries

L'arbitre d'AJA-OM désigné, les supporters en larmes

Gneu gneu l attardé menteur

L1 : Le faucheur de Fofana prend quatre matchs

Il a servi d'exemple surtout qu'il a touché à un lyonnais. Pas persuadé qu'Abner pour le même tacle prenne plus d'1 match.

L'arbitre d'AJA-OM désigné, les supporters en larmes

et le pire c est qu avec tout ça, vous n arriverez jamais a une finale alors que l OM..... c est moche hein.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
211063120911
2
Monaco
201062223167
3
O. Marseille
1910613241113
4
Strasbourg
191061321129
5
O. Lyonnais
191061316124
6
Lens
191061314104
7
LOSC Lille
171052322139
8
Nice
171052316151
9
Toulouse
141042417152
10
Le Havre
12103341216-4
11
Rennes
12102621416-2
12
Paris
11103251720-3
13
Angers SCO
1010244814-6
14
Brest
9102351418-4
15
Nantes
9102351015-5
16
Lorient
9102351322-9
17
Auxerre
710217716-9
18
Metz
510127826-18

Loading