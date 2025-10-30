L1 : Le faucheur de Fofana prend quatre matchs

La commission de discipline a livré son verdict pour les derniers matchs de Ligue 1. Auteur d’un tacle très dangereux et qui a causé la sérieuse blessure de Malick Fofana, Ismaël Doukouré a pris quatre matchs de suspension.

Quatre matchs de suspension ferme

Ismaël DOUKOURE (RC Strasbourg Alsace)

Un match de suspension ferme

Gauthier HEIN (FC Metz)

Thibault DE SMET (Paris FC)