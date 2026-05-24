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L1-L2 : Nice est trop fort, l'ASSE n'a aucune chance

Ligue 124 mai , 14:30
parCorentin Facy
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Battu par Lens en finale de la Coupe de France (3-1), Nice a montré un beau visage. De quoi rassurer les supporters azuréens avant le barrage Ligue 1-Ligue 2 face à l’ASSE la semaine prochaine.
16e de Ligue 1 au terme d’une saison très délicate, l’OGC Nice va devoir sauver sa peau lors du barrage face à l’AS Saint-Etienne. Une double-confrontation qui s’annonce indécise face au troisième de Ligue 2, dont la dynamique est bien meilleure que celle du Gym sur les derniers mois. L’équipe de Claude Puel peut néanmoins se rassurer grâce à une belle finale de Coupe de France. Certes battu par un Lens un cran au-dessus vendredi soir au Stade de France (3-1), Nice a montré un très beau visage, se procurant de nombreuses occasions face aux coéquipiers de Florian Thauvin.
De quoi rassurer Walid Acherchour, convaincu que si les Aiglons affichent un tel visage contre Saint-Etienne, les Verts n’auront aucune chance. « Moi, quand je vois Nice vendredi soir, je me dis : ok, ils n’ont pas tout le temps affiché ce visage cette année. Évidemment, sinon ils ne seraient pas dans la mouise dans laquelle ils baignent en ce moment. Mais la semaine prochaine, si vous avez ce visage, cette détermination… Au vu de ce qu’ils ont dans les crampons, normalement ils doivent sortir Saint-Étienne. Surtout qu’en plus, Saint-Étienne, moi je les ai vus contre Rodez, ce n’était vraiment pas dingue » a analysé le chroniqueur de l’After Foot sur RMC.

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Selon lui, un Nice à 100% avec ses internationaux et les mêmes intentions que vendredi lors de la finale de la Coupe de France sera bien supérieur aux Stéphanois. A l’équipe de Philippe Montanier de faire déjouer les pronostics en prenant une option sur la montée en Ligue 1 dès mardi à l’occasion du barrage aller dans un stade Geoffroy-Guichard qui sera plein comme un oeuf afin de pousser les Verts. Une ambiance volcanique qui tranchera avec celle du match retour puis Nice-ASSE se disputera à huis clos vendredi soir en raison de l’envahissement de terrain des supporters niçois contre Metz lors de la dernière journée de Ligue 1.
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