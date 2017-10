L1 : L'OM remporte un match fou à Nice et monte sur le podium

Dans : Ligue 1, OGCN, OM.

Dans le choc de la huitième journée de Ligue 1, l'OM a remporté son duel européen face à l'OGC Nice à 10 (4-2), après avoir été mené 0-2 au quart d'heure de jeu. Marseille monte donc sur le podium.

Trois jours après la déception de Salzbourg en Europa League, le club phocéen n'avait pas d'autre choix que de faire un résultat à Nice pour ne pas replonger dans la crise. Mais comme souvent, Marseille débutait son match de la pire des manières. Balotelli ouvrait d'abord la marque d'une tête sur un corner de Lees-Melou (1-0 à la 4e), avant que Seri ne double la mise d'une frappe lointaine déviée par Rami (2-0 à la 16e). L'affaire semblait presque pliée, mais l'OM allait totalement renverser la tendance avant la mi-temps ! En vingt minutes, le club marseillais revenait au score avec un Ocampos à l'affût après une déviation de Thauvin (2-1 à la 26e) et un but contre son camp de Lees-Melou, qui taclait un centre de Thauvin dans sa cage (2-2 à la 40e). Mieux encore, Marseille passait même devant grâce à une tête d'Ocampos, qui profitait d'une mauvaise relance de Cardinale (2-3 à la 44e).

Suite à cette première période de folie, le calme ne revenait pas et Luiz Gustavo faisait le break d'entrée pour Marseille d'un tir soudain du gauche (2-4 à la 48e). L'OM prenait donc clairement l’ascendant, mais Luiz Gustavo prenait un carton rouge pour un tacle mal maîtrisé sur Lees-Melou (66e). Nice pensait en profiter avec un penalty de Plea, mais Mandanda sortait le grand jeu (82e). Suffisant pour offrir la victoire à l'OM à Nice (2-4), une première depuis 2013. Avec ce troisième succès de suite en championnat, l'OM grimpe de cinq rangs et s'installe sur le podium de la L1 avec 16 points, soit six unités devant son adversaire du soir, qui est dixième.