L1 : Embrouille Moscato-Cissé, Pierre Ménès entre dans le ring

Dans : Ligue 1.

Ce jeudi, Djibril Cissé a surpris tout le monde en annonçant son rêve de reprendre du service dans un club de Ligue 1.

A 38 ans, l’attaquant français semblait avoir mis sa carrière derrière lui, même s’il n’a jamais annoncé sa retraite définitive. Mais visiblement, le démon du football le ronge, et surtout le fait d’être resté à 96 buts inscrits en Ligue 1, sans avoir pu franchir la barre des 100. C’est plus lié à son goût pour l’étranger (13 clubs dans 10 championnats différents) qu’à son incapacité à pousser la balle au fond, mais qu’importe, Djibril Cissé rêve de faire une dernière pige pour marquer encore trois buts en Ligue 1. Le natif d’Arles est même prêt à jouer gratuitement pour cela, histoire de montrer qu’il ne faisait pas cela pour l’argent. Une annonce accueillie froidement par Vincent Moscato, l’animateur de RMC n’ayant comme souvent pas vraiment pris de gants pour dire ce qu’il en pensait.

« Quand tu commences à avoir à 38 ans des prothèses pour tes hanches, tu peux être à 60 ans avec tes béquilles. Djibril, reste à la piaule et ne bouge plus. Fait du vélo, pas du footing. Il est perdu dans sa vie, il a arrêté trop tôt, il souffre dans sa vie », a balancé l’ancien rugbyman, repris de volée par Djibril Cissé en personne. « Ah bon, j’ai des problèmes physiologiques ? Je t’aime bien mais calme-toi s’il te plait Vincent », a répondu l’attaquant français, qui a connu beaucoup de problèmes physiques dans sa carrière, de ses fractures à des problèmes de hanche, mais estime que c’est désormais derrière lui. Proche de l’ancien goleador de l’AJA et de l’OM, Pierre Ménès en a rajouté une couche sur les réseaux, histoire d’enfoncer l’animateur de RMC. « Aucun respect et beaucoup d’aigreur planqué sous un humour improbable. Je crois en toi frérot et j’espère être là pour fêter ton 100e but avec toi », a répondu le consultant de Canal+, qui encourage réellement Djibril Cissé à tenter son incroyable come-back, si un club de Ligue 1 veut bien lui donner sa chance.