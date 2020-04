L1 : Dugarry attaque Lopez et Aulas, ils ne comprennent pas le français ?

Dans : Ligue 1.

Edouard Philippe a beau avoir sifflé la fin de la saison de Ligue 1 mardi après-midi, Jean-Michel Aulas souhaite reprendre le championnat en cours en août.

Le président de l’Olympique Lyonnais a proposé un système de play-offs pouvant se disputer en août et à huis clos afin de définir le classement final de la Ligue 1. Si cette solution est désormais à l'abandon avec les décisions à venir de la LFP, cela fait écho aux propositions de Gérard Lopez. De son côté, le président lillois est allé encore plus loin en proposant une simulation de la fin de la saison. Sur l’antenne de RMC, Christophe Dugarry s’est payé les présidents de l’OL et de Lille, indiquant qu’il était totalement incongru de continuer à proposer des solutions afin de terminer le championnat dans la mesure où le gouvernement en a sifflé la fin.

« Le football marche sur la tête, ses dirigeants également. Ça en devient pathétique. Je pense que les gens ont d'autres soucis que d'entendre ces bêtises... Qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris dans l'intervention du Premier ministre, qui, selon moi, a été un peu prématurée ? C'est fini ! Le match est terminé, les prolongations ont été jouées, les tirs au but ont été joués, les joueurs sont en train de se doucher dans les vestiaires et ils cherchent encore des solutions ? Mais au bout d'un moment, arrêtons ! C'est ridicule, pathétique, ça fait mal au football. C'est horrible... Il y a un règlement. Il va y avoir des votes. Et la décision sera prise à la majorité. Point à la ligne. Comme par hasard, quand un président a une idée, c'est favorable à son club. Comment prendre ses supporters et les gens pour des imbéciles ? Ils sont censés être des grands dirigeants de club et d'industrie, comment arrivent-ils à sortir des choses comme ça ? Comment peuvent-ils parler de solidarité alors que chacun ne pense qu'à son petit manège ? » s’est indigné l’animateur de Team Duga, consterné par le spectacle proposé par les dirigeants du foot français.