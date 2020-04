L1 : Du huis-clos jusqu’en 2021, Médiapro casse l'ambiance

Dans : Ligue 1.

Le retour du football est toujours en discussions. Pour le retour des spectateurs, il faudra attendre, et beaucoup plus longtemps que prévu.

Futur diffuseur de la Ligue 1, Mediapro se montre très actif médiatiquement pendant que le football est en pause. Alors que la chaine sino-espagnole était jusqu’à présent très discrète, ne commentant pas les rumeurs au sujet de ses difficultés financières dans d’autres pays européens ou ses difficultés à monter ses équipes en France, son patron a profité de la guerre BeIN Sports/Canal+ pour se faire plus vindicatif. Cette fois-ci, c’est le retour du public dans les stades de Ligue 1 que Jaume Roures a commenté ce jeudi sur les ondes de Radio Onda Cero. Et pour le dirigeant espagnol, il ne faut pas se faire d’illusions, le huis-clos risque d’être la norme pour encore de longs mois. C’est à dire tant qu’un vaccin efficace ne sera pas proposé aux populations.

« Il faudra attendre au moins un an avant qu'il y ait un vaccin, et nous ne pouvons mettre personne en danger avant. Il n'y a aucun moyen d'avoir une distanciation sociale lorsque vous avez 20 000 personnes dans un stade. Je dis que nous ne commencerons pas 2021 avec des supporters dans les stades, à moins que les scientifiques du monde ne surprennent tout le monde et proposent un vaccin accessible avant cette date. Ce qui, selon les scientifiques, est impossible », a prévenu Jaume Roures, persuadé qu’il va débuter la saison 2020-2021 avec Mediapro devant des stades totalement vides.