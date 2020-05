L1 : Domenech vote Aulas, le PSG et l’OL vont morfler

Dans : Ligue 1.

Depuis des semaines, Jean-Michel Aulas ne cesse de clamer qu’il est impératif de reprendre la Ligue 1, à l’heure où les grands pays européens de foot retrouvent les terrains.

C’est déjà le cas en Allemagne, qui devrait être imité dans les semaines à venir par l’Espagne, l’Italie et l’Angleterre. Mais de son côté, la France a tranché en faveur d’un arrêt de la Ligue 1 et malgré le forcing exercé par Jean-Michel Aulas, il y a peu de chances que le gouvernement, la Fédération Française de Football et la Ligue de Football Professionnel reviennent sur cette décision. Un véritable drame pour Raymond Domenech, qui a publiquement soutenu Jean-Michel Aulas au micro de BFM TV.

« On peut dire ce qu'on veut mais M.Aulas n'avait pas tort. Je reprends ce qu'il a dit depuis le début. Il n'a pas dit, 'il faut absolument reprendre le championnat', mais 'on va trop vite, on prend une décision hâtive, précipitée. Attendons de voir ce qu'il va se passer.' C'est ce que les autres (pays, ndlr) ont fait. Les événements sont en train de lui donner encore une fois raison. Ça dérange certains » a indiqué l’ancien sélectionneur de l’Equipe de France, en accord total avec le président de l’Olympique Lyonnais.

En plus des conséquences économiques terribles d’une non-reprise de la L1, Raymond Domenech estime que l’OL et le PSG vont payer les pots cassés de ce choix en Ligue des Champions, au mois d’août prochain. « Le PSG et Lyon vont jouer la Coupe d'Europe au mois d'août en ayant un ou deux matchs de préparation alors que les autres auront un mois de match. Ça mettra ces deux équipes en difficulté en Coupe d'Europe au mois d'août parce qu'elles n'auront pas eu le temps de se préparer normalement avec des matchs comme vont le faire les autres, même si ce sera à huis clos. On sera en difficulté ». Jean-Michel Aulas appréciera le soutien du président du syndicat des entraîneurs…