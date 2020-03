L1 : De Tousart à Meunier, les fins de contrat sur le grill

Dans : Ligue 1.

En cas de reprise des championnat, la fin de saison pourrait déborder et atteindre même le mois de juillet. Avec quelques incertitudes contractuelles qui interpellent.

En pleine épidémie du Coronavirus, les instances du football font voeu de solidarité et se concentrent totalement sur les messages officiels de confinement. Il n’empêche, la question d’une reprise des championnats se pose légitimement, et chacun espère que l’épidémie sera bientôt terminée pour que la vie normale reprenne son rythme. Avec l’espoir, pour l’ensemble des clubs, que la saison puisse se terminer. Dans le cas du championnat de France comme partout en Europe, l’idée est de faire tout son possible pour terminer la saison. Une dérogation est déjà en place avec le déplacement de l’Euro 2020 en 2021, ce qui permettra de laisser jouer les clubs jusqu’au 30 juin. Et si ce n’est pas fini ? La possibilité de terminer en juillet est évoquée, en Italie notamment, mais il se posera une énorme question sur les contrats. De nombreux joueurs sont sous contrat jusqu’au 30 juin 2020, comme Thomas Meunier ou Thiago Silva au PSG.



« La tendance est à rassurer les joueurs en fin de contrat pour qu'ils soient performants dans la dernière ligne droite, mais il ne faut pas oublier que les clubs vont souffrir sur le plan économique. Malgré l'empathie qu'impose la situation, il y a une réalité économique qui dictera leur conduite », prévient l’agent de joueur Christophe Hutteau sur Eurosport. Mais se pose un autre problème, pour des joueurs qui ont par exemple déjà signé dans un nouveau club. « Toutes les parties prenantes réfléchissent. Il y a un vide juridique. Et cela peut poser un véritable problème en terme d’assurance », explique l’agent de joueurs. Dans un cas comme celui de Lucas Tousart, son contrat est déjà acté et la fin de son prêt aura lieu le 30 juin. A partir du 1er juillet, il sera en effet sous contrat avec le Hertha Berlin, même si la saison n’est pas terminée en France ?